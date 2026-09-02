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¡Aliados asiáticos! El héroe de Indonesia Hilgers y el extremo iraquí Farji se unen en el doble fichaje del Heerenveen
Dos jugadores asiáticos cierran sus fichajes por el Heerenveen
El SC Heerenveen ha reforzado su plantilla con un impresionante doble fichaje, al incorporar al defensa central indonesio Mees Hilgers y al extremo internacional iraquí Marko Farji. Hilgers, de 25 años, llega procedente del FC Twente con un contrato de dos años y opción a una temporada más, y llevará el dorsal 2.
Farji, de 22 años, llega desde el club italiano Venezia con un contrato de cuatro años y se le ha asignado el dorsal 21. El versátil atacante aporta un desborde ofensivo ya demostrado tras marcar 11 goles y repartir cuatro asistencias durante su última temporada en el club noruego Strømsgodset.
El director técnico Johan Hansma expresó una enorme satisfacción por ambas operaciones y destacó que la incorporación de experiencia internacional añade calidad, competencia y flexibilidad táctica muy necesarias a la plantilla.
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La búsqueda del entrenador de liderazgo y talento
La llegada de Hilgers responde directamente a la exigencia del técnico Robin Veldman de contar con liderazgo defensivo y comunicación sobre el terreno de juego. Hilgers aporta más de 130 apariciones oficiales con el FC Twente y cuatro internacionalidades absolutas con Indonesia, entrando en la zaga para organizar la defensa.
Mientras tanto, Farji aporta un talento dinámico por cualquiera de las dos bandas. Tras jugar con Irak en el Mundial, el joven extremo ofrece a Veldman una vía de ataque imprevisible, capaz de desarmar defensas cerradas.
«Jugué mucho en el FC Twente, así que aporto experiencia y me comunico mucho desde atrás», dijo Hilgers. «Soy un jugador que lidera al equipo».
Pedigrí internacional contrastado
Ambos jugadores llegan con una importante experiencia en la élite y en el ámbito internacional. Hilgers ya está acostumbrado al Abe Lenstra Stadium, después de haberse enfrentado nueve veces al Heerenveen durante su etapa en el Twente, y admitió sentir alivio por tener de su lado el apasionado apoyo de la afición local en lugar de jugar contra ella.
La progresión de Farji en varias ligas europeas le convierte en una perspectiva ilusionante para el proyecto a largo plazo del club. Hansma señaló que el club llevaba tiempo siguiendo al internacional iraquí antes de cerrar su fichaje.
"Con Marko incorporamos a un atacante talentoso que puede jugar en varias posiciones", explicó Hansma. "A pesar de su juventud, ya ha adquirido experiencia en varias competiciones y a nivel internacional".
- Bildbyran
Directamente a trabajar en Frisia
Ninguno de los dos recién llegados tuvo tiempo para adaptarse a su nuevo entorno, ya que ambos fueron incorporados de inmediato a los entrenamientos completos, las reuniones del equipo y los compromisos con los medios en su primer día. El liderazgo vocal de Hilgers se dejó sentir de inmediato sobre el césped, mientras que Farji se integró rápidamente con sus nuevos compañeros.
Las dos incorporaciones representan un nuevo y emocionante capítulo para el Heerenveen, que sigue construyendo un bloque competitivo y con experiencia internacional.
Ahora, tanto Hilgers como Farji se centrarán en ganarse un sitio en el once inicial y causar un impacto inmediato en los próximos partidos de la Eredivisie.
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