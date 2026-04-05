«Algunos dirán que nos lo regalaron»: Eric García responde a las críticas tras la dramática victoria in extremis del Barcelona sobre el Atlético de Madrid

El versátil defensa español, que jugó tanto de lateral derecho como en el centro del campo durante el partido, se apresuró a desmentir cualquier insinuación de que el equipo de Diego Simeone les hubiera regalado la victoria. García insistió en que la victoria se había conseguido gracias a la pura garra y a la profesionalidad.

«Sabíamos lo que veníamos a hacer aquí, aunque ellos quisieran restarle importancia», afirmó García. «Son jugadores de alto nivel. Algunos dirán que han salido a regalarnos el partido, pero hemos tenido que sufrir para conseguirlo. Estamos contentos por ello».