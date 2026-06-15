«Alguien me ha arañado o mordido»: Graham Potter acabó con la oreja ensangrentada tras la goleada de Suecia por 5-1 a Túnez en el primer partido del Mundial

Tras la goleada en Monterrey, Potter apareció en la rueda de prensa con sangre en la oreja derecha. El técnico, fichado para salvar a una Suecia que sufrió en la clasificación, admitió no saber cómo se había producido la herida.

Al hablar con los medios, admitió no saber cómo ocurrió la lesión en el caos del área técnica: «No sé qué pasó. Alguien me arañó o me mordió. Tendré que ver las imágenes», declaró a Sportbladet. A pesar de la sorpresa de ver a su entrenador ensangrentado, el ambiente siguió siendo festivo, ya que Potter se centró en la letal actuación de su equipo.



