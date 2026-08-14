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«Alguien de Inglaterra», señalado como candidato a arriesgar por el fichaje de Scott McTominay y ofrecer al ex del Manchester United del Nápoles un regreso a la Premier League
McTominay se ha convertido en campeón y MVP en Italia
Un acuerdo de traspaso de 26 millones de libras (35 millones de dólares) llevó a McTominay lejos de Old Trafford después de salir de una famosa cantera para disputar 255 partidos con el Manchester United. Pese a ser un habitual en Mánchester, nunca tuvo garantizado un puesto en el once.
El jugador de 29 años, que irrumpió bajo las órdenes de Jose Mourinho, fue utilizado a menudo como mediocentro defensivo retrasado por el United. Como consecuencia, sus instintos ofensivos se vieron limitados, mientras se ponía en duda su valor para la causa colectiva.
En Nápoles se ha liberado de esas ataduras, con McTominay pudiendo brillar como un combativo mediapunta. Ha marcado 27 goles en dos temporadas en el Stadio Diego Armando Maradona, convirtiéndose en campeón, MVP de la liga y candidato al Balón de Oro.
El United ha recibido muchas críticas por dejar escapar a una estrella formada en casa, pero ¿qué le depara el futuro a McTominay? Los rumores sobre una salida han arreciado en un par de mercados, pero también se dice que ya están preparados nuevos términos hasta 2030.
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¿Volverá a jugar el ex del Man Utd McTominay en la Premier League?
El exinternacional escocés Hendry, en declaraciones a Estafa.info, dijo a GOAL al ser preguntado si McTominay ya no volverá al fútbol británico: «Viendo lo que hizo por el Nápoles hace un par de años, una influencia tan enorme para ellos y para lo que lograron, seguro que hay alguien en Inglaterra pensando: “¿sabéis qué? No nos importaría traer eso aquí porque tiene esa mentalidad ganadora”.
»Y no estoy diciendo que los seis o los ocho mejores clubes no tengan mentalidad ganadora, pero a lo largo de los años no es fácil encontrarla. Así que Scott iba a ser un jugador importante para nosotros en la Copa del Mundo y creo que la Copa del Mundo no le salió bien, como tampoco les pasó a muchos jugadores escoceses».
Escocia sufrió más desilusión mundialista en 2026
McTominay ayudó a llevar a Escocia a su primer Mundial desde 1998, con una impresionante chilena en un decisivo duelo de clasificación contra Dinamarca, pero fue uno de los que no dieron la talla cuando se consumó otra eliminación en la fase de grupos en suelo norteamericano.
Hendry añadió sobre un gran torneo que dejó frustración en el campo pero algunos momentos memorables fuera de él: “Me decepcionó Escocia en el Mundial, si soy sincero. Aunque, por otro lado, supongo que mucha gente diría que fuimos decepcionantes en 1998.
“La única nota positiva del Mundial de 2026 fue el Tartan Army. Ahora tienen una historia en América que está totalmente intacta. Incluso he visto a algunos de los aficionados que son de mi zona, el North East Tartan Army de Peterhead, que vuelven a Boston en octubre. Van a volver, ya tienen el barco y todo organizado, es extraordinario.
“Creo que todo el mundo acabó completamente decepcionado tras el 1-0 contra Haití. El partido inicial realmente nos condicionó, quiero decir, nos condicionó de verdad. Y, además, de una manera extraña, el hecho de que nos pusiéramos 1-0 abajo a los 70 segundos contra Marruecos en realidad nos benefició un poco, porque ellos se pusieron por delante y entonces nosotros tuvimos que reaccionar. Lo bueno es que no marcaron ni un segundo ni un tercer gol, pero nosotros tuvimos que reaccionar a eso y prácticamente contamos con todo el partido para hacerlo.
“¿Podríamos haber tenido un penalti sobre John McGinn? Yo creo que sí. Creo que, en general, si eso es falta fuera del área, que lo habría sido fuera del área, evidentemente es penalti si es dentro del área, y no lo pitaron.
“Pero creo que, en líneas generales, fuimos decepcionantes. Aunque, como he dicho, la gente que se remonta a 1998 dirá que al final fue decepcionante porque acabamos siendo goleados por Marruecos en el último partido, lo que también fue una decepción”.
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Cuando expire el contrato actual de McTominay con el Nápoles
McTominay, que ha estado disfrutando de la vida en Italia junto a su pareja, Cam Reading, está listo para volver a la acción competitiva con el Nápoles en 2026-27. Le tocará poner de nuevo en marcha el balón en la Serie A cuando visite al Genoa el 22 de agosto.
Está por ver si para entonces se habrán acordado nuevas condiciones con un jugador decisivo, ya que al contrato actual de McTominay todavía le quedan dos años de vigencia, lo que está ayudando a mantener alto su precio de salida y evitar que se tenga que considerar una venta inminente.
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