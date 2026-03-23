«Algo tiene que cambiar»: Liam Rosenior ha advertido de que podría estar desbordado en el Chelsea, mientras que una leyenda del club afirma que los propietarios estadounidenses «no entienden» de fútbol

Según Petit, el principal problema que afecta al equipo londinense es su frágil zaga, tal y como declaró a BetGoat: «El principal problema del Chelsea es probablemente la defensa. Tienen muchos, muchos problemas, pero el principal es la defensa. Encajan demasiados goles. Han perdido demasiados partidos en casa y probablemente sean uno de los equipos más mediocres en casa de la Premier League. Creo que están en el puesto 12.º o 13.º de la tabla en casa».

Sustituir a Maresca ha resultado difícil, y el francés añadió: «Creo que la dimensión del Estrasburgo encaja perfectamente con Rosenior. Darle la responsabilidad de un club tan grande como el Chelsea es un paso enorme, especialmente tras tomar las riendas tras la marcha de Enzo Maresca del club».