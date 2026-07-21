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Ryan Tolmich

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«Algo que nunca te abandonará»: ¿Cómo es ganar un Mundial? Jürgen Klinsmann, Kaká y Mario Götze reviven el mayor triunfo del fútbol

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Los campeones del Mundial Jürgen Klinsmann, Kaká, Mario Götze y Carles Puyol hablan con GOAL sobre la presión, el alivio y el impacto duradero que supone levantar el trofeo.

Cuando Ferran Torres envió el balón por encima del portero para ganar el Mundial, entró en un club muy exclusivo. Solo otros tres hombres vivos —Geoff Hurst, Andrés Iniesta y Mario Götze— han marcado el gol de la victoria en la prórroga de una final del Mundial. Solo ellos saben la euforia de alzarse con el trofeo más importante del fútbol en su escenario más grande.

«También tienes que hablar con [Andrés] Iniesta», dijo Götze a GOAL entre risas un mes antes de que Torres añadiera su nombre a esa lista.

Doce años después, aún le preguntan por su gol en el Mundial de 2014. Lo marcó con 22 años y lo convirtió en leyenda. Aquella noche le dio el Mundial a Alemania ante Argentina, el mismo rival al que Torres acababa de vencer con un gol siete minutos antes del suyo en el 113.

«Al recordar», admite, «ya pasaron 12 años y los detalles se desvanecen».

Solo 497 jugadores lo han alzado; el domingo 26 españoles se sumaron a ese club. Miles lo han buscado en vano, y millones de niños sueñan con él. Pocos saben lo que se siente, y a ellos les cuesta explicarlo.

La Copa del Mundo es más que un trofeo: es un símbolo de éxito y esperanza que une naciones y transforma vidas, tanto de quienes la conquistan como de quienes las siguen desde casa. Todos recordamos dónde estábamos cuando nuestro equipo ganó un Mundial, y cada jugador que lo levanta recuerda cómo se sintió al cumplir el sueño.

«Cuando, de verdad, junto a tu equipo, ganas el Mundial, te das cuenta de que es algo que te acompañará el resto de tu vida», explica a GOAL Jürgen Klinsmann, ganador del Mundial de 1990 con Alemania Occidental. «De niño juegas con el balón y sueñas con ganar un Mundial, pero nunca imaginas cómo será hasta que tienes la oportunidad de hacerlo».

¿Cómo se siente? A continuación, escuchamos a quienes lo lograron.

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    «Algo que no se puede entrenar»

    Para Brasil, ganar un Mundial es más una expectativa que un sueño. La historia de la Seleção está repleta de generaciones doradas, y cada nueva hornada de talentos siente de inmediato el peso de quienes les precedieron.

    Así lo vivió Kaká en 2002. Con 20 años, era el más joven de la selección en Corea del Sur y Japón, y apenas jugó 18 minutos.

    «Estaban Ronaldinho, Ronaldo Fenómeno y Rivaldo», cuenta a GOAL. «Los observaba todos los días. Quería ver cómo entrenaban, jugaban y se comportaban. Eran mis maestros».

    Esos maestros, por supuesto, llevaron a Brasil a la gloria. Vencieron a Alemania en la final para sumar la quinta estrella a su camiseta. Kaká recuerda aquella sensación y la describe con una sola palabra.

    «Increíble».

    También recuerda el camino hasta llegar allí. Cuanto más se alarga un Mundial, más crece la presión. Llega un punto en que resulta abrumadora, incluso para las jóvenes estrellas de 20 años que no juegan.

    «Es extraño porque no se puede entrenar», admite. «No puedo prepararme para jugar en un Mundial. Puedo estar listo emocional, física y técnicamente, pero no puedo ensayar estar en un estadio lleno enfrentando a Argentina o Francia. Nunca sabes cómo reaccionarás».

    Götze también recuerda esa presión. La sintió en los días previos a la final de Alemania contra Argentina en 2014. Recuerda cómo se sintió cuando salió al campo como suplente en el minuto 88 de aquella final. Al incorporarse al partido, con ambos equipos buscando el gol de la victoria, el seleccionador Joachim Löw lo miró y le dio una indicación clave: «Demuéstrale al mundo que eres mejor que Messi y que puedes decidir el Mundial».

    Götze lo logró al anotar el gol de la victoria en el 113’, uno de los más famosos de la historia. Al marcar no sintió alegría, sino presión, y al final, alivio.

    «No te puedes preparar para estos momentos», explica a GOAL. «Muchas cosas suceden por instinto, sobre todo en situaciones así. Al final, lo que importa es si el defensa está ahí o si el portero sale a por el balón, así que hay muchos factores que influyen. Actúas por instinto y, cuando marcas, apenas tienes tiempo de pensar: el reloj corre, tus compañeros te rodean, el ruido te envuelve… Y aún así no lo asimilas del todo.

    «El pitido final fue un alivio. La alegría fue marcar, pero aún quedaban diez minutos. Al final sonó el silbato y llegó el alivio».

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  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    Ser el hombre del momento

    El famoso momento de Götze se ha repetido innumerables veces: la carrera de André Schürrle, el centro al área, el control con el pecho y el remate que superó a Sergio Romero. Fue la jugada de su vida. Fue el momento con el que sueña todo futbolista.

    En los últimos 12 años, Götze ha repasado ese instante y ha comprendido que, en ese segundo, los dioses del fútbol le sonrieron. Su preparación de años se unió a la fortuna de toda una vida y supo aprovecharlo.

    Eso lleva a la otra cara de la moneda: ganar un Mundial implica algo de azar y saber aprovechar el momento cuando llega.

    «Me sacaron del banquillo», recuerda. «Si Messi hubiera marcado en el 90, Argentina ganaba 1-0 y la historia sería otra. ¿Qué podría haber pasado? Sin ese gol no estaríamos aquí, ¿sabes? Podría haberme ido a casa triste, en segundo lugar, tras jugar un minuto en la final. Pero aquí estamos, doce años después, hablando de ese gol.

    «No jugué las semifinales ni los cuartos. Podríamos haber quedado eliminados. Luego tuve una oportunidad en la final: jugué 30 minutos, marqué y aún seguimos hablando de ese gol».

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    Comprender el logro

    Cuatro años antes del gol de Götze, España celebró su primer Mundial. Fue el único campeón debutante del siglo.

    En la final de 2010 contra Holanda, La Roja venció con un gol en los minutos finales de Andrés Iniesta, un tanto histórico que premiaba su esfuerzo.

    Se lo habían ganado en los años previos: conquistaron la Euro 2008 y sentaron las bases de la dinastía del tiki-taka que repetiría en 2012. El verano de 2010 siguió siendo el mayor logro del fútbol español hasta el domingo, cuando La Roja venció a Argentina y alzó el trofeo por segunda vez.

    «Un Mundial es un sueño hecho realidad», explica a GOAL Carles Puyol, defensa de aquella selección española de 2010. «Y, además, la forma en que se ganó, tras conquistar una Eurocopa. Creo que ahí es donde cambió la historia del fútbol español, y poder ser campeones del mundo es el mayor logro a nivel de selección nacional».

    Götze recuerda cuándo se sintió campeón del mundo. No fue al marcar el gol de la victoria ni al levantar la copa.

    Llegó días después, ya de regreso en Berlín, cuando por fin comprendieron lo que habían logrado para su país.

    «La profundidad de lo sucedido, lo que ocurrió en ese momento, e incluso marcar el gol, creo que eso lleva días asimilarlo», afirma. «Estás inmerso en el momento. Lo celebras con la familia y los amigos, luego vuelves a Berlín y en los siguientes dos o tres días ocurren tantas cosas que apenas puedes procesarlas. Después llegan las vacaciones y entonces te preguntas: “¿Qué acaba de pasar?”. Incluso así, necesitas semanas o meses para comprender lo que realmente significó para la gente, para nosotros y para mí».

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  • imago-sport-1008233154.jpgSportfoto Rudel

    La política exterior

    Sin embargo, cuando Klinsmann y Alemania Occidental ganaron en 1990, su regreso desde Italia resultó surrealista.

    Volvían en plena transición hacia la reunificación: meses después de la caída del Muro de Berlín, la nación se unía emocionalmente, aunque la unión oficial llegaría en octubre. Klinsmann y sus compañeros notaron ese cambio durante el torneo.

    «En 1990 éramos un equipo que encarnaba la imagen de una nueva Alemania», afirma.

    Klinsmann recuerda que miles de aficionados de Alemania Oriental viajaron a Italia, dejando claro a los jugadores que su trayectoria representaba algo mucho más grande que el fútbol.

    «Estábamos en los partidos, pero durante el torneo te dabas cuenta de que esto era mucho más grande que tú», explica. «Es algo realmente difícil de comprender, porque es enorme».

    Para él fue también un asunto personal: su padre había dejado Alemania Oriental tras la guerra, conoció a su madre en el oeste y se quedó allí, mientras el resto de la familia permanecía al este. Una historia repetida en miles de hogares alemanes.

    «De repente, siete meses antes del Mundial, Alemania vuelve a estar unida», afirma. «Para nosotros, vivir esa situación ya fue emocionalmente muy intenso».

    El trasfondo político era imposible de ignorar: la semifinal Argentina-Inglaterra reavivó el debate sobre las Malvinas y añadió otra dimensión al evento.

    Para Klinsmann y sus compañeros, representar a Alemania Occidental en plena transición nacional era clave. Tras ganar la final, comprendieron que su éxito trascendía el fútbol. Entre 500 000 y un millón de personas los aguardaban en Fráncfort a su regreso. La reunificación oficial llegaría en octubre, pero aquel título ya era un símbolo poderoso de unidad.

    «Vivimos ese momento con una selección llena de talento, con un líder increíble, Lothar Matthäus, y con un entrenador excepcional, Franz Beckenbauer», recuerda Klinsmann. «Y ahí estás tú, formando parte de ese proyecto. Lo vivimos desde tantas perspectivas; cada uno lo veía y sentía de manera distinta, y eso lo convirtió en algo inolvidable.

    «Y encima ganamos el torneo. Volvimos a poner a Alemania en el mapa, pero esta vez con una sonrisa».

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    «No es lo habitual»

    Kaká jugó tres Mundiales. Tras ganar el primero, admite que fue ingenuo: creyó que siempre sería como en 2002. Se equivocaba.

    En 2006 y 2010 Brasil cayó en cuartos, lo que reforzó su vínculo con 2002. Solo tras esas decepciones comprendió lo que él y sus compañeros habían logrado entonces.

    «Sí, la expectativa era volver a ganar en 2006 y 2010», afirma, «pero lo que realmente me importaba era comprender lo difícil que es participar en un Mundial, ganar un Mundial. Fui en 2002, con 20 años. En mi cabeza, era muy fácil ir allí y ganar el Mundial.

    «Cada año me daba cuenta de lo difícil que es disputar un Mundial y ganarlo, y de lo importante que es contar con un Mundial entre mis logros».

    A nivel individual, Kaká alcanzó cotas increíbles: Serie A, Liga, Liga de Campeones y un Balón de Oro. Para Götze, en cambio, su momento en el Mundial, a los 22 años, fue el punto álgido. Sumó 66 partidos con Alemania, pero solo 25 tras 2014. Su mejor momento llegó muy pronto, pero ¿cuándo podría haber sido mejor?

    «Tuve ese momento, tuve esa experiencia, pero, por supuesto, después tienes que encontrar tu perspectiva», afirma, «y creo que eso me llevó tiempo. Tenía 22 años, acababa de fichar por el Bayern y ya había conquistado varios títulos, incluido el Mundial. Mantener ese nivel durante los siguientes 10 o 15 años resulta casi imposible.

    Asimilarlo tan joven no es fácil, y Götze lo reconoce.

    «Lo entendí con el tiempo y, al recordarlo, me ayudó mucho. Aprendí de ese pico en Brasil, pero también que no es el nivel habitual. No se puede marcar cada cuatro años en una final del Mundial».

  • Jurgen Klinsmann World Cup 1990Getty

    «Algo que nunca te abandonará»

    Ganar un Mundial cada cuatro años no es necesario; uno basta para cambiarte la vida. Desde que levantas ese trofeo, todo cambia. Ese logro te acompaña siempre.

    «Viajas por el mundo y la gente te dice: “Yo estaba allí cuando ganasteis el Mundial”», recuerda Klinsmann. Te dicen: “Hice esto cuando ganaste el Mundial del 90” y sigues pensando: “¿Madre mía, qué es esto?”. Cuando fui a Asia, África o Sudamérica, siempre está presente en la mente de los aficionados al fútbol. Recuerdan dónde estaban y qué hacían en ese momento».

    Con los años, ese recuerdo se desvanece. Después de un Mundial, los equipos se separan: los jugadores regresan a sus clubes y, en la siguiente concentración, la plantilla ya es otra. Reunirse se vuelve complicado.

    Por eso, como dice Götze, lo que queda son los pequeños momentos de interacción: reencuentros breves que despiertan risas y anécdotas.

    «Eso es lo que más recuerdo al final», afirma. «Al fin y al cabo, se trata de las relaciones, ¿sabes? De crear recuerdos. Cuando echo la vista atrás, lo que más me queda es la concentración, los jugadores que teníamos, la dinámica, la química, y eso ayudó mucho.

    «Cada uno sigue su camino: algunos siguen jugando, otros se retiran o se mudan, pero siempre es algo bueno. Ese momento te une. Reunirnos es difícil, pero lo que importa es el vínculo con ese torneo, esas relaciones y los recuerdos que creamos».

    Al final, eso es lo que te queda: recuerdos y lazos. El trofeo pasa a otro equipo cada cuatro años, y el fútbol sigue.

    La gente, sin embargo, no. Ganar un Mundial cambia la vida y ese cambio nunca desaparece.

    «Te das cuenta de que es algo que nunca te abandonará», afirma Klinsmann. «Después de unos días de celebración, te vas de vacaciones y vuelves al trabajo con tu club, pero entiendes la dinámica. Has hecho algo que durará para siempre».


    Tom Hindle ha colaborado en este reportaje.