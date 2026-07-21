«Algo que nunca te abandonará»: ¿Cómo es ganar un Mundial? Jürgen Klinsmann, Kaká y Mario Götze reviven el mayor triunfo del fútbol

Cuando Ferran Torres envió el balón por encima del portero para ganar el Mundial, entró en un club muy exclusivo. Solo otros tres hombres vivos —Geoff Hurst, Andrés Iniesta y Mario Götze— han marcado el gol de la victoria en la prórroga de una final del Mundial. Solo ellos saben la euforia de alzarse con el trofeo más importante del fútbol en su escenario más grande.

«También tienes que hablar con [Andrés] Iniesta», dijo Götze a GOAL entre risas un mes antes de que Torres añadiera su nombre a esa lista.

Doce años después, aún le preguntan por su gol en el Mundial de 2014. Lo marcó con 22 años y lo convirtió en leyenda. Aquella noche le dio el Mundial a Alemania ante Argentina, el mismo rival al que Torres acababa de vencer con un gol siete minutos antes del suyo en el 113.

«Al recordar», admite, «ya pasaron 12 años y los detalles se desvanecen».

Solo 497 jugadores lo han alzado; el domingo 26 españoles se sumaron a ese club. Miles lo han buscado en vano, y millones de niños sueñan con él. Pocos saben lo que se siente, y a ellos les cuesta explicarlo.

La Copa del Mundo es más que un trofeo: es un símbolo de éxito y esperanza que une naciones y transforma vidas, tanto de quienes la conquistan como de quienes las siguen desde casa. Todos recordamos dónde estábamos cuando nuestro equipo ganó un Mundial, y cada jugador que lo levanta recuerda cómo se sintió al cumplir el sueño.

«Cuando, de verdad, junto a tu equipo, ganas el Mundial, te das cuenta de que es algo que te acompañará el resto de tu vida», explica a GOAL Jürgen Klinsmann, ganador del Mundial de 1990 con Alemania Occidental. «De niño juegas con el balón y sueñas con ganar un Mundial, pero nunca imaginas cómo será hasta que tienes la oportunidad de hacerlo».

¿Cómo se siente? A continuación, escuchamos a quienes lo lograron.