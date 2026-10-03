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«Algo que nunca recuperarás»: Davide Ancelotti admite que al Real Madrid le falta el «inteligente» Toni Kroos y señala a la estrella del Barcelona como el único relevo ideal
El vacío creativo en el centro del campo del Real Madrid
El exsegundo entrenador Davide Ancelotti cree que el Real Madrid sigue sufriendo por la salida de su legendaria pareja de centrocampistas. En declaraciones a AS, el hijo de Carlo Ancelotti detalló cómo el gigante español perdió un nivel de control irreemplazable cuando Kroos y Luka Modric dejaron el Bernabéu.
Aunque el Real Madrid sigue contando con un abanico de talentos de élite, entre ellos Jude Bellingham, Bernardo Silva, Federico Valverde y Aurelien Tchouameni, le falta un director natural en la medular. El equipo cuenta con muchos jugadores potentes en carrera, pero actualmente echa de menos a un organizador retrasado capaz de encontrar de forma constante los desmarques hacia delante.
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Un maestro del centro del campo insustituible
Ancelotti subrayó hasta qué punto la ejecución táctica del equipo ha cambiado drásticamente sin su principal distribuidor. «No quiero que todo lo que diga sobre el Madrid se interprete como una crítica, pero cuando estaban Modric o Kroos, cada movimiento al espacio iba seguido de un balón que llegaba allí», explicó. «No estoy diciendo que los futbolistas que tienen ahora no tengan esa capacidad. Lo que digo es que, para jugar en vertical, necesitas a alguien que sepa poner el balón. Ser vertical no significa tener a ocho jugadores atacando el espacio. También significa tener a alguien que sepa lanzarlos. Es un estilo de juego».
Sustituir al icono alemán, insistió el actual entrenador del Lille, es sencillamente imposible. «Pierdes algo que nunca vas a recuperar. El mejor jugador del mundo en su posición», afirmó. «No puedes decir: “Necesito otro Kroos”, porque no hay otro. Era el dueño del partido. Controlaba el ritmo. El juego se disputaba al ritmo que él quería. Decidía las cosas y era fundamental porque manejaba el ritmo del partido.
«Y además, corría. Era un jugador que recorría 11 kilómetros por partido. Sabía defender y tenía una gran comprensión táctica. Me encantaba cuando jugaba como número 6. Me encantaba de verdad. No le gustaba especialmente ir a por segundas jugadas ni meterse en duelos. Prefería jugar como un 8 porque dejaba el trabajo sucio al 6».
Buscando equilibrio y una solución para el Barcelona
El vacío que dejó va mucho más allá del terreno de juego. «Inevitablemente, por la forma en que jugaba el Real Madrid, perder a Toni fue extremadamente difícil. De repente, perdieron muchísimas cosas», admitió Ancelotti, antes de reflexionar sobre su relación personal con el centrocampista. «[Tengo buena relación] con todos, con todos. También con Modric. Pero sí, hablaba mucho de fútbol con Toni porque es un tipo muy inteligente.
«Te desafía y te hace pensar. Siempre tiene un punto de vista interesante sobre las cosas. Te hacía mejor como entrenador. Fue una pena que se fuera».
Preguntado por posibles soluciones, Ancelotti admitió que cierta estrella del Barcelona sería el encaje perfecto. «Sí. Rodri encajaría en cualquier sitio. Es un jugador especial», explicó, antes de pedir paciencia. «No hay que buscar una copia de Toni. Madrid encontrará su equilibrio. Con Rodri o sin él, será competitivo hasta el final, como siempre. Al final, cuando importa, el Madrid siempre está ahí».
- AFP
Encontrar un nuevo camino a seguir
El Real Madrid debe encontrar ahora la manera de imponer su juego en partidos de máxima exigencia sin depender de ese pase metronómico que definió sus éxitos en la Champions League. Jose Mourinho y su cuerpo técnico tendrán que retocar su plan táctico, desplazando la carga creativa hacia su actual grupo de centrocampistas en lugar de buscar a un gestor clásico del juego.
Si el equilibrio en el centro del campo sigue siendo un problema, la cúpula del club podría verse obligada a explorar el mercado de fichajes. Hasta entonces, el Real Madrid debe confiar en su velocidad en las transiciones, su flexibilidad táctica y su talento individual para recuperar su lugar en la cima del fútbol europeo.
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