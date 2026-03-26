«Algo no va bien»: un antiguo compañero del FC Bayern cree que Guardiola dará un golpe de efecto en el Manchester City

Aunque el técnico de 58 años se «alegró mucho» por Guardiola tras la reciente victoria por 2-0 en la final de la Copa de la Liga contra el Arsenal, tiene claro que el entrenador del City debería dimitir al final de la temporada actual por su propio bien.

Sammer y Guardiola se conocen de su etapa conjunta en el FC Bayern. El exjugador de la selección alemana ocupó el cargo de director deportivo del campeón alemán entre 2012 y 2016, mientras que el español fue el entrenador del equipo muniqués entre 2013 y 2016. «Hemos trabajado juntos maravillosamente durante tres años», elogió Sammer la forma de ser del técnico de 55 años.

Guardiola tiene un contrato con el Manchester City vigente hasta 2027, pero en las últimas semanas y meses han circulado repetidamente rumores de que el catalán podría dejar el cargo un año antes de lo previsto y ceder el puesto a otra persona tras diez años en el equipo azul celeste.