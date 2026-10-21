Every Second Media
Traducido por
«Algo no iba bien»: Alexis Mac Allister critica la etapa de Arne Slot y explica cómo Andoni Iraola recompuso el vestuario del Liverpool
- AFP
Una transición difícil en Merseyside
Slot cosechó un gran éxito en Anfield al conquistar la Premier League en su primera temporada. Sin embargo, las cosas se torcieron rápidamente en su segunda campaña, que terminó con un decepcionante quinto puesto que acabó provocando su salida.
Iraola llegó para enderezar el rumbo y el impacto del nuevo entrenador ya se está notando. Así quedó patente en una caótica remontada por 4-3 ante el Villarreal en la Champions League el martes por la noche.
El Liverpool se vio dos goles por debajo en el marcador al comienzo del partido contra el equipo español. Un cabezazo de Mac Allister inició la remontada, antes de que un gol del empate de Ronald Araujo, un segundo tanto del argentino y un gol de Florian Wirtz aseguraran los puntos, pese a que Tani Oluwaseyi recortó distancias para los visitantes en los últimos minutos.
- Propaganda Photo
Cambios tácticos y asunción de responsabilidades
En declaraciones a Amazon Prime, el internacional argentino fue muy claro al valorar la temporada pasada. «El año pasado fue realmente difícil para todos nosotros», admitió Mac Allister. «Estaba claro que yo no estaba al nivel. Soy el primero en decirlo, no tengo ningún problema. Algo no iba bien en el grupo. Este entrenador lo cambió, y eso es realmente importante».
El futbolista de 25 años también destacó que Iraola se ha alejado del sistema defensivo de Slot. «Nuestra forma de jugar es bastante diferente. No me gusta comparar», explicó. «Me encuentro bien, eso es lo que quiero y lo que disfruto. Ahora se juega más al hombre. Hay que comunicarse menos porque tienes que seguir [al rival].
»El año pasado era más una cuestión de defensa en zona. Con la selección jugamos más en zona y funciona. Ahora jugamos uno contra uno y funciona.
»Al final, se trata de que asumamos la responsabilidad. Ese es uno de los cambios. Pero ahora es mucho más fácil: quizá hay que pensar menos, pero correr más. Hacia ahí va el fútbol».
Ngumoha brilla y vuelve la confianza
Los ajustes han beneficiado claramente a Mac Allister, que inició la remontada europea con un cabezazo decisivo. «¡No soy alto! Pero me encanta entrar en el área», bromeó. «Los entrenadores saben que me gusta atacar el primer palo. También marqué en el Mundial. Es el lugar al que me gusta llegar. Mi padre mide lo mismo que yo, quizá un poco menos, y también iba bien por alto».
El centrocampista también se apresuró a elogiar a su compañero de 18 años Rio Ngumoha, que dio dos asistencias decisivas. «Rio estuvo increíble, marcó la diferencia», señaló Mac Allister. «A veces se habla de los jugadores que marcan goles, pero él fue muy importante».
«La calidad que tiene es evidente. Todo el mundo lo sabe. Es fácil ver que es un jugador muy bueno. Trabajó mucho sin balón y eso también es importante».
«En el segundo gol, Rio también estuvo increíble. Siempre hablo con él de centrar raso».
- News Images
Mantener la buena racha en Europa
La prioridad inmediata de Iraola será aprovechar esta actuación de gran resistencia en la Champions League. Remontar una desventaja de dos goles en Europa demuestra que la plantilla ha recuperado la fortaleza mental, en marcado contraste con las dificultades de la temporada pasada.
Con el buen ambiente recuperado en el vestuario y jugadores clave que rinden a un gran nivel en un sistema simplificado, el Liverpool buscará trasladar este impulso europeo a una mayor regularidad en las competiciones nacionales.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias