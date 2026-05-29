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«Algo muy grave y importante» provocó el despido de Xabi Alonso del Real Madrid, afirma Guti
Guti cuestiona la repentina salida de Alonso del Real Madrid
La etapa de Alonso en el Real Madrid acabó de forma abrupta cuando el club lo destituyó en enero, pocos meses después de nombrarlo. La decisión sorprendió, pues se esperaba que liderara una reconstrucción a largo plazo en el Santiago Bernabéu. El excentrocampista madridista Guti sugiere que tras la destitución hubo más que malos resultados.
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Guti señala malestar en el vestuario
En el programa «Bajo los palos», junto a Iker Casillas, Guti afirmó que la rapidez de la decisión sugería graves problemas internos. Tras 15 años en el primer equipo y formarse en La Fábrica, argumentó que Florentino Pérez no abandona un proyecto importante tan pronto a menos que haya ocurrido algo serio entre bastidores.
«Algo muy grave pasó para que Alonso se fuera», afirmó. «Xabi no era un proyecto de cinco meses o un año, sino a largo plazo. Conociendo a Florentino, no toma estas decisiones si no ocurre algo importante. Creo que sucedió algo extraño en el vestuario».
Aumenta la preocupación por el rumbo de Madrid
Aunque el Madrid conserva un gran talento ofensivo, según Guti el equipo depende demasiado de acciones individuales y ha perdido solidez colectiva. Además, los cambios en el vestuario han mermado la unidad que siempre caracterizó al club.
«¿Qué es lo que no le falta? Es un equipo al que le faltan muchas cosas», añadió. «En defensa, encaja demasiados goles. En ataque depende casi en exclusiva de Vinicius [Junior] o [Kylian] Mbappé. Antes era más fácil».
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El Madrid se ve presionado para reconstruirse rápidamente
El Real Madrid afronta una creciente presión tras quedar sin títulos esta temporada. Persisten las dudas sobre el clima del vestuario y crece la preocupación por la defensa y el equilibrio táctico del equipo. Cada movimiento del club estará bajo lupa, especialmente la búsqueda de un entrenador fijo tras la salida de Álvaro Arbeloa. Además, se acercan las elecciones presidenciales del 7 de junio.