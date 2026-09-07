El Toluca puso fin a una sequía de títulos de 15 años con Mohamed en 2025. Desde entonces, se ha convertido en un ganador en serie. Y en Houston, tuvo que agradecer a Alexis Vega que le diera un comienzo inmejorable.

El delantero culminó una gran jugada de los Diablos Rojos en el minuto 4. Monterrey fue creciendo en el partido, con ocho disparos y 14 toques en el área rival antes del descanso. También terminó imponiéndose al Toluca en la posesión, pero el equipo de Mohamed se mostró conforme con proteger su ventaja y buscar más al contraataque. Ese planteamiento dio sus frutos en el minuto 70, cuando Helinho asestó el golpe definitivo.



