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Alexis Sánchez pone fin a su carrera europea de 18 años para fichar por el CF Montreal mientras la exestrella de Barcelona y Arsenal apunta a vivir «momentos memorables» en la MLS
Sánchez se compromete con la MLS
El exdelantero de Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter, Marsella y Sevilla Sanchez ha firmado oficialmente como jugador franquicia con el Montreal de la MLS. El acuerdo inicial del veterano de 37 años se extiende hasta el próximo mes de mayo y cubre lo que resta de la campaña actual, junto con la sprint season programada para la primera mitad de 2027. El club canadiense también se reserva una opción de ampliación por un año para la temporada 2027-28 tras el final de su etapa en España.
- ZUMA Press Wire
La estrella chilena apunta al éxito
El máximo goleador histórico de Chile, con 51 goles en 168 internacionalidades, abrazó con entusiasmo su nuevo capítulo en Norteamérica.
En declaraciones a los medios oficiales del club, el delantero reiteró su compromiso: "Estoy muy feliz de unirme al CF Montreal y afrontar este nuevo reto. Estoy agradecido al club por la confianza que ha depositado en mí.
"Tengo muchas ganas de poner mi experiencia al servicio del equipo para que podamos alcanzar nuestros objetivos y crear momentos memorables para nuestros aficionados. Estoy aquí para dar todo lo que tengo por el club y por esta ciudad."
El liderazgo llega en medio de la lucha
La incorporación del laureado delantero llega en un momento clave para Montreal, que ocupa la 14.ª posición de la Conferencia Este tras sumar solo 16 puntos en 18 partidos bajo la dirección del técnico interino Philippe Eullaffroy.
El presidente de Montreal, Luca Saputo, dio una calurosa bienvenida a este fichaje de alto perfil: "La llegada de Alexis Sanchez representa un paso importante en nuestro proyecto deportivo. Alexis posee una calidad técnica excepcional y experiencia al más alto nivel del fútbol mundial.
"Su personalidad, liderazgo y mentalidad competitiva encajan plenamente con la identidad y las ambiciones de nuestro club. Estamos firmemente convencidos de que tendrá un impacto inmediato tanto en el campo como en el vestuario".
- AgenciaLOF
Oportunidad de debut ante el rival
El Montreal confía en la presencia del veterano delantero para poner fin a una nefasta racha de siete partidos sin ganar en competiciones nacionales. Su debut oficial podría llegar tan pronto como este fin de semana, cuando su nuevo equipo visite a su rival de la Conferencia Este, el D.C. United. El reto inmediato al que se enfrenta el delantero recién llegado será reactivar una delantera que actualmente figura entre los ataques menos goleadores de la MLS.
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