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Mark Doyle

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Alexis Mac Allister y Enzo Fernández llevan tiempo en el punto de mira del Real Madrid, pero los blancos deberían mantenerse alejados del dúo argentino tras una temporada llena de señales de alarma

Opinion
Real Madrid
Liverpool
Chelsea
A. Mac Allister
E. Fernandez
Premier League
Liverpool vs Chelsea
FEATURES

Alexis Mac Allister y Enzo Fernández tienen mucho en común: son dos centrocampistas tenaces y técnicos que brillaron en el Mundial 2022 con Argentina. Actualmente juegan en la Premier League, pero ambos suenan con frecuencia para el Real Madrid. Hasta el verano pasado, esos rumores parecían lógicos.

El versátil Mac Allister acababa de ayudar al Liverpool a ganar su segundo título de la Premier League, mientras que Fernández fue clave para que el Chelsea conquistara la Conference League y luego sorprendiera al París Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes.

Sin embargo, mucho ha cambiado desde entonces. De cara al duelo del sábado en Anfield, ambos han visto cómo su temporada se alejaba de lo esperado, lo que lleva a preguntarse: ¿fichar a Mac Allister o a Fernández resolvería los problemas del centro del campo del Madrid?

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Drástico descenso

    El Liverpool está ligeramente mejor que el Chelsea: es cuarto en la Premier League, con 10 puntos más que los Blues, y está cerca de asegurar un puesto en la próxima Liga de Campeones. Aun así, ha sido una campaña desastrosa para los Reds, a quienes se esperaba ver de nuevo campeones tras invertir más de 450 millones de libras en un plantel de título.

    Sin embargo, acabarán el curso sin títulos tras 18 derrotas —y contando— en todas las competiciones. ¿Las causas? Deficiencias en balón parado, dificultad para superar bloques defensivos, lesiones clave y el enfrentamiento entre Mohamed Salah y Arne Slot.

    Quizá nunca sepamos cómo afectó a la plantilla la devastadora pérdida de Diogo Jota.


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  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    No hay excusas

    Mac Allister rechazó culpar a la marcha de Jota de la sorpresiva temporada del Liverpool.

    «Por supuesto, recordamos a Diogo y fue un periodo complicado, pero no creo que esa sea la razón por la que este año nos ha resultado tan difícil», afirmó el exjugador del Brighton. «Si me hubieras preguntado al comienzo de la temporada qué esperaba, te habría dicho que este equipo estaba ahí para luchar y ganar títulos, pero, por desgracia, eso no ha sucedido.

    «Tenemos que seguir trabajando, porque este año no hace justicia al club».

    Por desgracia para Mac Allister, el curso tampoco ha hecho justicia a su estatus como uno de los mejores centrocampistas de Inglaterra.


  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una forma enigmática

    Aunque la mala racha de Salah acapara titulares, la de Mac Allister desconcierta más. A sus 27 años, sin lesiones ni conflictos públicos, el argentino simplemente ha dejado de brillar.

    Como apuntó Roy Keane en Sky Sports desde Old Trafford, el argentino firmó una actuación «desastrosa» en la derrota 3-2 del Liverpool ante el United. Desvió un disparo de Cunha a su propia portería y, con un mal pase, facilitó el segundo tanto. Además, un despeje fallido precedió al gol de la victoria de Mainoo.

    Para los aficionados del Liverpool, que lo aclamaban como uno de los mejores fichajes tras sus dos primeros años, su mal partido no fue sorpresa: toda la temporada ha estado muy por debajo del nivel exigido.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    «Ya no tengo fuerzas en las piernas»

    Al principio se pensó que los problemas de Mac Allister se debían a una recuperación más lenta de lo esperado tras varias lesiones menores que obligaron al Liverpool a marginarlo del final de la temporada 2024-25. Con el título de liga asegurado, se decidió marginarlo de los dos últimos partidos para que descansara en verano y regresara en óptimas condiciones.

    Una lesión interrumpió su preparación y, desde entonces, no ha vuelto a su nivel: sus números defensivos han caído y suele ser superado en el medio, lo que hace temer a la afición que «se le hayan acabado las piernas».

    Algunos apuntan a la fatiga, pues, a pesar de sus problemas físicos, ha sido el jugador con más partidos esta temporada en el Liverpool. Además, no tendrá descanso este verano, ya que se espera que sea titular con Argentina en el Mundial.

    Por eso, no tendría sentido que el Madrid se plantee fichar a un jugador con problemas de forma y condición física desde hace un año, tanto que se dice que el Liverpool está dispuesto a venderlo, lo que ya es una señal de alarma para los blancos.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    «Tanto talento»

    Hay razones para dudar de que el Madrid deba fichar a Fernández, compatriota de Mac Allister.

    A diferencia de su compañero en la selección, el ‘8’ del Chelsea ha mostrado su mejor nivel este curso: ya suma 13 goles en 50 partidos. Además, su tanto ante el Leeds United dio el pase a la final de la FA Cup y levantó el ánimo del equipo.

    «Tiene muchísimo talento», declaró el técnico interino Calum McFarlane tras el partido. «Tiene muchísima garra. Es fundamental para este grupo. Lo mejor de Enzo es que puede hacer un poco de todo. Cuando las cosas se ponen difíciles, se ve su garra: anima al grupo, realiza entradas y lucha por cada balón suelto».

    Sin embargo, solo cinco días antes, Fernández no parecía en absoluto un líder.

  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    No merece la pena

    Aunque Liam Rosenior cometió varios errores en su breve y cuestionada gestión, confiar en Fernández fue el más grave. En el último partido del inglés, contra el Brighton el 21 de abril, el rendimiento del jugador fue vergonzoso: no ganó ni un solo duelo.

    Se le entregó el brazalete de capitán para el partido en el Amex, pero no ganó ni un solo duelo durante una actuación insípida. Parecía un jugador que ya no quiere estar en el club, y está claro que no quiere. Fernández ha coqueteado tanto con el Madrid que hasta los débiles propietarios del Chelsea lo suspendieron dos partidos.

    No es el único en Stamford Bridge que critica la destitución de Enzo Maresca a mitad de curso ni el ridículo nombramiento de Rosenior. Además, su costumbre de censurar en público a los compañeros que no brillan mientras él presionaba para fichar por el Madrid le valió acusaciones de hipocresía en el vestuario.

    Además, Rui Costa se indignó tanto por su actitud durante el fichaje de enero de 2023, de 105 millones de libras (120 millones de dólares), que el presidente del Benfica decidió venderlo: no quería volver a verlo cerca del vestuario.

    En este contexto, cabe preguntarse si es el perfil idóneo para un Madrid que, hoy por hoy, carece de líderes.

    Podría tener sentido fichar a Mac Allister más adelante, a un precio justo y si recupera su mejor nivel, porque Tchouameni y Camavinga aún no han convencido.

    Su fichaje debería descartarse: aunque puede brillar en España, Chelsea pediría una cifra de nueve dígitos por un campeón del mundo con seis años de contrato, y no lo vale.

    El Madrid ya tiene suficientes jugadores con un nivel de compromiso cuestionable. Lo último que necesita es otro más.

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