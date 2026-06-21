Alexis Mac Allister explica por qué es «muy difícil aprender de» Lionel Messi y afirma que «no habrá otro» jugador como el mejor de todos los tiempos de Argentina

Argentina comenzó su andadura por todo lo alto, con Messi marcando un hat-trick que le permitió igualar el récord de máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Mac Allister fue clave en la elaboración de las acciones que derivaron en los primeros tantos, exhibiendo una inteligencia táctica que facilitó el lucimiento del jugador del Inter de Miami.

Sobre el primer tanto, Mac Allister explicó: «Me quedé entre líneas y vi a Leo detrás. Se ha hablado de cómo dejé pasar el balón, pero cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que el pase de Rodrigo (De Paul) tenía mucha fuerza y no iba dirigido a mí. El tercero fue una bonita jugada que empezó por la derecha, terminó por la izquierda con un pase atrás a Leo y, luego, la magia de colocarla junto al poste; es otra de las cosas increíbles que hace Leo».