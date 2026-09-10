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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Alexis Mac Allister envía un mensaje sobre su contrato a la cúpula del Liverpool con una exhibición impactante en la Champions League ante el Atlético de Madrid

A. Mac Allister
Liverpool
Liverpool vs Atlético Madrid
Liga de Campeones

Alexis Mac Allister dio la respuesta perfecta a su frustración contractual al impulsar al Liverpool a una vibrante victoria por 2-1 sobre el Atlético de Madrid en la Champions League. El internacional argentino soltó un impresionante disparo en la segunda parte para asegurar el triunfo, demostrando su compromiso inquebrantable con el club de Anfield en medio de la incertidumbre que sigue rodeando a su futuro.

  • Mac Allister culmina la remontada del Liverpool con la victoria

    Mac Allister dio la respuesta definitiva a sus recientes frustraciones contractuales al sellar una victoria por 2-1 del Liverpool en la Champions League contra el Atlético. El centrocampista soltó un feroz disparo desde fuera del área para completar una remontada dramática en Anfield el miércoles.

    El internacional argentino había expresado su decepción por la falta de una oferta de renovación apenas un día antes. Sin embargo, dejó rápidamente a un lado esas quejas para clavar el gol de la victoria superando a Jan Oblak cinco minutos después del inicio de la segunda parte.

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    El centrocampista promete darlo todo

    El impresionante gol de la victoria contrastó claramente con el tono sombrío que empleó Mac Allister en sus compromisos con la prensa antes del partido. Sin embargo, el mediapunta insistió en que decir lo que pensaba le permitió jugar con total libertad ante el gigante español.

    "Intento ser sincero. Me ayudó a soltarme un poco", contó Mac Allister a ESPN Argentina. "Siempre voy a ser la misma persona, hasta mi último día aquí, ya sean dos años, más tiempo o si me voy antes. Voy a darlo todo hasta el último día. Disfruto mucho estando en este club y soy muy feliz viviendo el momento"

  • Superando a un verdugo habitual en Anfield

    El Liverpool se vio obligado a emplearse a fondo después de verse por detrás en el marcador ante un viejo enemigo al comienzo del partido. Marcos Llorente abrió el marcador en el minuto 17, elevando su notable registro a cinco goles en sus tres últimas visitas a Merseyside. Dominik Szoboszlai acabó igualando la eliminatoria en el minuto 40, allanando el camino para la heroicidad de Mac Allister.

    «Normalmente, cuando estoy en esas posiciones me gusta tirar», afirmó Mac Allister. «No pasa muy a menudo, pero estoy contento porque me encanta marcar goles. Hoy fue un gol bonito y también fue importante para el equipo, que es lo que quiero.

    «Creo que tenemos un equipo increíble. Tenemos calidad, tenemos ganas y lo tenemos todo para tener éxito. Pero necesitamos demostrarlo. Tenemos que estar todos en la misma página y podemos hacer grandes cosas».

    La victoria también supuso un hito importante para el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola. Logró su primera victoria como técnico ante Diego Simeone, después de haber sufrido previamente tres derrotas y un empate contra el entrenador argentino.

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    Sentando las bases para el éxito futuro

    Con una victoria vital en la Champions League ya asegurada, el Liverpool tratará de utilizar este resultado como trampolín para el resto de la temporada. Mac Allister intentará volver a aportar a su equipo cuando reciba al Fulham en Anfield, en la Premier League, este fin de semana.

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