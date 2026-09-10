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Alexis Mac Allister envía un mensaje sobre su contrato a la cúpula del Liverpool con una exhibición impactante en la Champions League ante el Atlético de Madrid
Mac Allister culmina la remontada del Liverpool con la victoria
Mac Allister dio la respuesta definitiva a sus recientes frustraciones contractuales al sellar una victoria por 2-1 del Liverpool en la Champions League contra el Atlético. El centrocampista soltó un feroz disparo desde fuera del área para completar una remontada dramática en Anfield el miércoles.
El internacional argentino había expresado su decepción por la falta de una oferta de renovación apenas un día antes. Sin embargo, dejó rápidamente a un lado esas quejas para clavar el gol de la victoria superando a Jan Oblak cinco minutos después del inicio de la segunda parte.
- AFP
El centrocampista promete darlo todo
El impresionante gol de la victoria contrastó claramente con el tono sombrío que empleó Mac Allister en sus compromisos con la prensa antes del partido. Sin embargo, el mediapunta insistió en que decir lo que pensaba le permitió jugar con total libertad ante el gigante español.
"Intento ser sincero. Me ayudó a soltarme un poco", contó Mac Allister a ESPN Argentina. "Siempre voy a ser la misma persona, hasta mi último día aquí, ya sean dos años, más tiempo o si me voy antes. Voy a darlo todo hasta el último día. Disfruto mucho estando en este club y soy muy feliz viviendo el momento"
Superando a un verdugo habitual en Anfield
El Liverpool se vio obligado a emplearse a fondo después de verse por detrás en el marcador ante un viejo enemigo al comienzo del partido. Marcos Llorente abrió el marcador en el minuto 17, elevando su notable registro a cinco goles en sus tres últimas visitas a Merseyside. Dominik Szoboszlai acabó igualando la eliminatoria en el minuto 40, allanando el camino para la heroicidad de Mac Allister.
«Normalmente, cuando estoy en esas posiciones me gusta tirar», afirmó Mac Allister. «No pasa muy a menudo, pero estoy contento porque me encanta marcar goles. Hoy fue un gol bonito y también fue importante para el equipo, que es lo que quiero.
«Creo que tenemos un equipo increíble. Tenemos calidad, tenemos ganas y lo tenemos todo para tener éxito. Pero necesitamos demostrarlo. Tenemos que estar todos en la misma página y podemos hacer grandes cosas».
La victoria también supuso un hito importante para el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola. Logró su primera victoria como técnico ante Diego Simeone, después de haber sufrido previamente tres derrotas y un empate contra el entrenador argentino.
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Sentando las bases para el éxito futuro
Con una victoria vital en la Champions League ya asegurada, el Liverpool tratará de utilizar este resultado como trampolín para el resto de la temporada. Mac Allister intentará volver a aportar a su equipo cuando reciba al Fulham en Anfield, en la Premier League, este fin de semana.
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