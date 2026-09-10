El Liverpool se vio obligado a emplearse a fondo después de verse por detrás en el marcador ante un viejo enemigo al comienzo del partido. Marcos Llorente abrió el marcador en el minuto 17, elevando su notable registro a cinco goles en sus tres últimas visitas a Merseyside. Dominik Szoboszlai acabó igualando la eliminatoria en el minuto 40, allanando el camino para la heroicidad de Mac Allister.

«Normalmente, cuando estoy en esas posiciones me gusta tirar», afirmó Mac Allister. «No pasa muy a menudo, pero estoy contento porque me encanta marcar goles. Hoy fue un gol bonito y también fue importante para el equipo, que es lo que quiero.

«Creo que tenemos un equipo increíble. Tenemos calidad, tenemos ganas y lo tenemos todo para tener éxito. Pero necesitamos demostrarlo. Tenemos que estar todos en la misma página y podemos hacer grandes cosas».

La victoria también supuso un hito importante para el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola. Logró su primera victoria como técnico ante Diego Simeone, después de haber sufrido previamente tres derrotas y un empate contra el entrenador argentino.