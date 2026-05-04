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Ameé Ruszkai

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Alexia Putellas y Melchie Dumornay refuerzan sus aspiraciones al Balón de Oro, pero los sueños europeos de Mariona Caldentey y el Arsenal se esfuman. Ganadores y perdedores de las semifinales de la Liga de Campeones femenina

Winners & losers
Liga de Campeones
Barcelona
OL Lyonnes
Arsenal Women
Bayern Múnich
A. Putellas
Aitana Bonmatí
M. Dumornay
M. Caldentey
P. Harder
FEATURES
Women's football
OL Lyonnes vs Arsenal Women
Barcelona vs Bayern Múnich
J. Brand
J. Barcala

Con 20 goles en cuatro partidos y emoción hasta el final, las semifinales de la Liga de Campeones Femenina 2025-26 cumplieron las expectativas. Lyon, ocho veces campeón, y Barcelona, tres veces campeón, disputarán la final en Oslo el 23 de mayo, un duelo lleno de historias interesantes.

Antes de analizar ese partido, que marcará el cuarto duelo entre el Barça y el Lyon en una final europea, recordemos las semifinales: dos clásicos modernos inolvidables.

Primero Lyon se vengó del Arsenal, que lo había eliminado en la misma ronda la temporada pasada. Tras ganar 2-1 en la ida del año anterior, el OL perdió por ese mismo marcador en la vuelta, pero remontó con un gol de Jule Brand en el 86’ y venció 3-1 el sábado.

El domingo, el Barça y el Bayern, que habían empatado 1-1 en la ida, ofrecieron un duelo aún más emocionante. En un Camp Nou lleno, el Barça se adelantó 4-1, pero Pernille Harder recortó con dos tantos —el segundo anulado por el VAR—, dejando el global en 5-4.

Tras el frenesí del fin de semana, ¿qué hemos aprendido? GOAL repasa a los ganadores y perdedores de las semifinales de la Liga de Campeones femenina.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport

    GANADORA: Alexia Putellas

    La carrera por el Balón de Oro se calienta y, para muchos, Alexia Putellas es la gran favorita. Este fin de semana lo confirmó con dos goles en la victoria del Barça 4-2 ante el Bayern, que selló el pase con un global de 5-3.

    En la ida, se situó demasiado atrás y apenas recibió en zonas de peligro. En la vuelta, Pere Romeu sustituyó a Vicky López por Clara Serrajordi para equilibrar el centro del campo, y Putellas se situó en zonas más peligrosas: dio cuatro pases clave —más que ninguna otra jugadora— y marcó dos goles decisivos.

    Su primer tanto llegó tras controlar con la derecha, su pierna menos hábil, y enviar el balón al fondo de la red en medio del caos del área, poniendo el 2-1. Después de que Salma Paralluelo ampliara la ventaja, Putellas cerró la goleada con un remate acrobático que dio tranquilidad a las catalanas.

    Tras dos años de lesiones después de ganar el Balón de Oro en 2021 y 2022, Putellas volvió la temporada pasada a un nivel que algunos consideraron digno de un tercero. Quedó cuarta en 2025, pero si mantiene este rendimiento podría lograrlo en 2026.

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  • Jule Brand Lyon Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Jule Brand

    A los 17 años, Jule Brand debutó con el primer equipo del Hoffenheim y generó gran expectación. Dos años después fichó por el Wolfsburgo, entonces dominador del fútbol femenino alemán y conocido por impulsar a jóvenes talentos, así que la decisión pareció acertada.

    Sin embargo, el fichaje no funcionó como se esperaba. Brand no despegó y el director del Wolfsburgo, Ralf Kellermann, criticó su progreso en una entrevista con Kicker en la 2023-24, lo que no ayudó. Que ella aceptara esas críticas mostró su falta de confianza.

    Así que su salida del club el pasado verano no sorprendió. Aun sin éxito en Baja Sajonia, tuvo ofertas: el Lyon, ocho veces campeón de Europa, la fichó. En Francia ha resurgido y demuestra su valía al máximo nivel.

    El sábado marcó el gol de la victoria al Arsenal tras una gran carrera, un remate preciso y una asistencia perfecta de Melchie Dumornay; un momento estelar que confirma su nivel. Ya suma seis participaciones directas en goles en seis titularidades en la Liga de Campeones esta temporada y 19 en todas las competiciones. A sus 23 años, por fin muestra el talento que siempre se le atribuyó.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport

    PERDEDORA: Mariona Caldentey

    Hace un año, Mariona Caldentey obtuvo el reconocimiento que merecía. Durante diez años brilló en el Barcelona, pero las estrellas que la rodeaban acaparaban los titulares. Todo cambió cuando fichó por el Arsenal: se convirtió en la jugadora clave de las Gunners y sorprendió a su exequipo en la final de la Liga de Campeones, logrando un título europeo inesperado.

    Finalmente, el Balón de Oro se lo llevó su compañera Aitana Bonmati, clave en la final del Barça y en la Euro 2025 de España. El segundo puesto de Caldentey, aunque algunos lo vieron injusto, le dio el reconocimiento que merecía. También fue elegida Jugadora del Año en Inglaterra.

    En su segunda temporada en Londres, ha bajado su producción de goles y asistencias al jugar más retrasada, lo que suele penalizar en estos premios.

    Sin embargo, brillar en las rondas finales de la Liga de Campeones ayudaría a destacar su nivel en esta nueva función. Un año después de anotar dos goles en las semifinales contra el Lyon, el OL se tomó la revancha. Caldentey jugó en un centro del campo que sufrió ante la excelencia de Dumornay, y fue sustituida a 20 minutos del final en Francia, cuando el Arsenal buscaba el gol.

    ¿Deberían los Gunners devolverla a una posición más adelantada la próxima temporada para aprovechar sus cualidades en el último tercio del campo? Es una pregunta que algunos se hacen, aunque su entendimiento con Kim Little en la base del centro del campo haya funcionado. Además, el Arsenal carece de una ‘10’ fija y hay dudas sobre el futuro de Beth Mead y Caitlin Foord, lo que podría abrirle de nuevo la puerta a un papel más ofensivo.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Melchie Dumornay

    Dumornay, de 22 años, ha sido la mejor jugadora del mundo este curso. El Arsenal lo comprobó en octubre, cuando la futbolista brilló en la fase de liga.

    En la ida de semifinales, con Dumornay, Bacha y Chawinga fuera de acción, el equipo de Renee Slegers ganó 2-1. Pese a la derrota del Arsenal en Francia, poco pudo hacer para frenar a Dumornay.

    Provocó el penalti que abrió el marcador y, luego, asistieron a Brand con un pase perfecto para el gol de la victoria en los últimos minutos. Como era de esperar, se llevó el premio a la Jugadora del Partido. «Sentí una alegría inmensa tras la impotencia de la ida; no hay nada más duro que no poder ayudar a tu equipo», declaró a laUEFA.

    Su impacto fue clave para que el OL alcance la final de la Liga de Campeones y refuerce sus opciones de Balón de Oro. Por lo visto hasta ahora, sería una ganadora merecida.

  • Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Aitana Bonmati

    Los últimos cinco meses debieron ser horribles para Bonmati. La centrocampista de 28 años se fracturó la pierna en noviembre con la selección, lo que le obligó al periodo de baja más largo de su carrera y a perderse partidos clave con club y país. Estaba en plena forma tras ganar los tres últimos Balones de Oro, así que la lesión fue aún más frustrante.

    En un principio se temió que se perdiera toda la temporada por el tiempo de recuperación. Sin embargo, el domingo volvió a jugar: entró desde el banquillo, disputó más de 25 minutos y estuvo cerca de marcar en un contraataque.

    Tras cinco meses sin fútbol, regresa en el momento perfecto: este mes el Barça juega las finales de la Copa de la Reina y la Liga de Campeones, con el cuádruple aún en juego. En junio, España enfrentará a Inglaterra en un decisivo partido de clasificación para el Mundial. Bonmati llega a tiempo para todo, un gran impulso para ella, el club y la selección.

  • Pernille Harder Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Pernille Harder

    Aunque el Bayern Múnich pareció avanzar en la Liga de Campeones este curso, Pernille Harder aún no ha conquistado el único título que le falta.

    Durante la última década ha sido una de las mejores jugadoras del mundo y ha vestido la camiseta de equipos como el Wolfsburgo, campeón de Europa, el Chelsea, finalista en 2021, y ahora el Bayern. Ha conquistado un título liguero en cada una de las últimas 11 temporadas.

    Sin embargo, aún no ha conseguido la medalla de campeona. Ha disputado tres finales: dos derrotas ante el Lyon y una frente al Barcelona, los dos equipos que han ganado nueve de las últimas diez ediciones.

    Esta temporada ha sido positiva: el Bayern alcanzó las semifinales por primera vez en cinco años y Harder brilló de nuevo. Pero cumple 34 pronto, así que las oportunidades se agotan.

    Dado el progreso del Bayern y su nivel, aún puede llegar ese momento de gloria para una jugadora que, además, vio esfumarse el Balón de Oro de 2020 que nunca se entregó.

  • Jose Barcala Bayern Munich 2025-26Getty Images

    GANADOR: José Barcala

    En octubre, tras perder 7-1 ante el Barcelona en la fase de grupos de la Liga de Campeones, pocos daban chances al Bayern de Múnich de llegar a semifinales. Que los campeones alemanes hayan disputado una eliminatoria tan reñida habla bien de los jugadores, el cuerpo técnico y el entrenador José Barcala.

    El Bayern ha decepcionado en Europa en los últimos años: esta era solo su segunda semifinal continental tras desperdiciar una ventaja ante el Chelsea en 2021, además de sufrir tres eliminaciones en cuartos y una sorpresiva en la fase de grupos. Aunque le arrebató el título nacional al Wolfsburgo, en Europa no ha funcionado: el Wolfsburgo llegó a la final de la Liga de Campeones en 2023, justo cuando comenzaba la racha de cuatro Bundesliga consecutivos del Bayern.

    Por eso, cuesta no ver un gran paso adelante esta temporada. En la semifinal, el Bayern plantó cara al tricampeón en dos duelos muy distintos. En la ida firmaron un 1-1 con orden defensivo y carácter pese a la roja a Franziska Kett. En la vuelta se atrevieron más y merodearon el gol, pero los palos, las paradas de Cata Coll y una polémica del VAR lo evitaron.

    Ya en la 2022-23 vencieron 3-1 al Barça en la fase de grupos, pero luego cayeron en cuartos. ¿Es este año distinto? Parece que sí.

    Ahora la presión recaerá en mantener este nivel la próxima temporada, pero Barcala ha mostrado argumentos que hacen pensar que podría ser el técnico capaz de llevar al club bávaro a dominar por fin el continente.