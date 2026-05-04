Antes de analizar ese partido, que marcará el cuarto duelo entre el Barça y el Lyon en una final europea, recordemos las semifinales: dos clásicos modernos inolvidables.

Primero Lyon se vengó del Arsenal, que lo había eliminado en la misma ronda la temporada pasada. Tras ganar 2-1 en la ida del año anterior, el OL perdió por ese mismo marcador en la vuelta, pero remontó con un gol de Jule Brand en el 86’ y venció 3-1 el sábado.

El domingo, el Barça y el Bayern, que habían empatado 1-1 en la ida, ofrecieron un duelo aún más emocionante. En un Camp Nou lleno, el Barça se adelantó 4-1, pero Pernille Harder recortó con dos tantos —el segundo anulado por el VAR—, dejando el global en 5-4.

Tras el frenesí del fin de semana, ¿qué hemos aprendido? GOAL repasa a los ganadores y perdedores de las semifinales de la Liga de Campeones femenina.