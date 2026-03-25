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Alexia Putellas plantea sus exigencias al Barcelona mientras la estrella de la selección española baraja ofertas más «lucrativas» a medida que se acerca el final de su contrato
Se da prioridad al proyecto deportivo
Según un informe de Mundo Deportivo, Putellas está dando prioridad al proyecto deportivo frente a los beneficios económicos. A pesar de las garantías públicas del presidente Joan Laporta sobre su continuidad, el director deportivo del fútbol femenino, Marc Vives, ha indicado que una propuesta formal podría tener que esperar hasta el final de la temporada. La centrocampista es plenamente consciente de que cualquier oferta económica del Barcelona probablemente será inferior a las lucrativas propuestas que tiene sobre la mesa procedentes del extranjero. Sin embargo, el dinero no es el factor motivador; quiere asegurarse de que el equipo se mantenga en la cima del fútbol europeo antes de firmar.
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Exigencia de claridad
Se le ha asegurado a la capitana que sigue siendo una líder fundamental, pero ella quiere ver un plan claro para la evolución de la plantilla. En estos momentos está valorando si el club está entrando en una fase de transición, apostando por jugadoras de la cantera para sustituir a las veteranas que se marchan, o si tiene la intención de realizar fichajes de primer nivel para mantener su competitividad. Además, hay cuestiones fundamentales relacionadas con el cuerpo técnico. Según se informa, ella busca claridad sobre si el entrenador Pere Romeu continuará en su cargo, lo que convierte esta transparencia en un requisito innegociable para su compromiso futuro.
Nos espera un mes decisivo
Aunque no hay una fecha límite oficial para tomar una decisión definitiva, la idea es evaluar la situación tras una agotadora racha de partidos a principios de abril. Este periodo crucial incluye tres partidos contra el Real Madrid entre la Liga F y los cuartos de final de la Liga de Campeones. Putellas considera esta etapa como un momento decisivo en su carrera, tras haber manifestado en repetidas ocasiones su profunda conexión con el equipo. Mientras evalúa sus opciones y exige un proyecto ganador, ha dejado absolutamente claros sus sentimientos hacia el Barcelona, afirmando textualmente: «Es el club de mi vida».
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Preservar un símbolo emblemático
El contrato de la capitana expira oficialmente en junio y, aunque incluye una cláusula de renovación opcional por un año, no es vinculante, ya que cualquiera de las partes puede optar por rescindirla. Por ahora, está totalmente centrada en el terreno de juego, mientras el Barcelona busca hacer un pleno de títulos. El equipo lidera actualmente la Liga F, ha llegado a la final de la Copa de la Reina y sigue siendo uno de los grandes favoritos para alzarse con el título europeo.