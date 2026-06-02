Alexia Putellas, Mary Earps y las 10 mejores futbolistas que podrían cambiar de equipo en el mercado de fichajes de verano de 2026

Para algunas jugadoras, su destino es evidente: Georgia Stanway fichará por el Arsenal, falta solo el anuncio oficial.

En cambio, los futuros de Alexia Putellas y Sam Kerr aún son inciertos: se las ha relacionado con un mismo destino, pero las negociaciones parecen haberse enfriado. ¿Podría surgir una sorpresa?

Los próximos meses prometen emoción y pondrán a prueba la determinación de los clubes con sus estrellas bajo contrato.

La joven promesa Felicia Schroder tiene contrato con el Hacken hasta 2029, pero, ante el supuesto interés del Chelsea, ¿podría el club sueco verse tentado a aceptar una oferta millonaria? La delantera de las Blues, Mayra Ramírez, suena para España, y varios clubes preguntarán por Romee Leuchter, quien marca sin parar en el PSG y tiene solo un año de contrato.

Estas situaciones acapararán titulares este verano. A medida que se acerca el mercado, ¿quiénes cambiarán de equipo para la temporada 2026-27? GOAL selecciona 10 nombres a seguir...