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Alexia Putellas marca su primer gol con el London City Lionesses en una victoria crucial sobre el Brighton
Putellas abre su cuenta goleadora con el London City
Putellas marcó su primer gol en la Women's Super League en el minuto 29 para adelantar al London City Lionesses en Princes Park. La centrocampista definió con la izquierda por delante de Chiamaka Nnadozie para estrenarse con el club al que llegó tras 14 temporadas en el Barcelona.
Putellas controló el ritmo durante sus 73 minutos sobre el césped, completando 33 de sus 42 pases y generando un peligro constante. El London City ha sacado partido de su presencia, combinando solidez defensiva con pegada para superar a un Brighton que dominó la posesión, pero al que le faltó mordiente.
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Un cambio tardío asegura los puntos
Aunque el Brighton controló el 52 % de la posesión y generó más goles esperados, falló tres ocasiones clarísimas para empatar. El London City selló después la victoria por 2-0 en lo más profundo del tiempo añadido gracias a una aparición decisiva de Delphine Cascarino.
Tras entrar como suplente en el minuto 63, Cascarino estiró de inmediato la defensa rival. Poco después dio una asistencia precisa a Lucia Corrales, que firmó un remate de gran calidad para dejar el partido completamente fuera de alcance. El equipo local demostró que la eficacia de cara a puerta importa más que la posesión pura en una liga tan igualada.
En busca de un nuevo reto competitivo
La victoria pone de relieve exactamente por qué Putellas eligió este nuevo capítulo, después de haber dicho recientemente a The Athletic: «Ir a otra liga, a la WSL, es una motivación. Todos los partidos son competitivos. Quiero probar ese tipo de competición en una liga».
Su compromiso con el crecimiento de la competición va más allá del terreno de juego. Esta semana lanzó Eleven TV by Alexia, un nuevo canal de YouTube que posee los derechos exclusivos de retransmisión de la Women's Super League en España. Al asegurarse estos derechos, Putellas pretende mostrar este entorno competitivo a los aficionados españoles, ampliando activamente la huella comercial del fútbol inglés.
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¿Qué pasa ahora con Inglaterra?
El London City buscará dar continuidad a esta impresionante dinámica en varios frentes en sus próximos compromisos nacionales. El club se enfrentará a Ipswich Town a continuación en la Women's League Cup, antes de un duelo muy esperado contra el Tottenham el domingo 4 de octubre en la Women's Super League. Con Putellas plenamente integrada, tiene una base real para competir por la zona alta.
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