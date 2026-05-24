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Alexia Putellas gana el premio a la mejor jugadora de la temporada de la Liga de Campeones femenina tras llevar al Barcelona a su cuarto título continental
Un merecido reconocimiento individual para el capitán
El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA ha nombrado a Alexia Putellas Jugadora de la Temporada de la Liga de Campeones Femenina 2025-26. El anuncio llega tras la goleada del Barcelona por 4-0 en la final de Oslo ante el Lyon, que reafirma su dominio en Europa.
Putellas fue el alma del equipo durante toda la competición y ratificó su condición de referente del fútbol femenino.
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Las cifras increíbles que hay detrás del éxito
Las estadísticas de Putellas muestran su clave importancia en el éxito del Barcelona: 14 participaciones directas en goles —siete tantos y siete asistencias— en solo 11 partidos de la Liga de Campeones.
Además, su precisión en el pase fue del 86,73 % y alcanzó los 25,77 km/h de velocidad máxima. Esta mezcla de técnica y potencia física ayudó al Barcelona a superar a todos sus rivales y alzarse con el trofeo.
El dominio de Bonmati llegó a su fin
Putellas ha sido nombrada por segunda vez Jugadora de la Temporada de la Liga de Campeones Femenina, tras ganar también en 2021-22. Su triunfo rompe la racha de tres años de su compañera Aitana Bonmati, quien lo obtuvo entre 2023 y 2025, lo que reafirma la gran calidad de la plantilla del Barcelona.
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Yohannes también fue homenajeado
La internacional estadounidense del OL Lyonnes, Lily Yohannes, ganó el premio a la Revelación de la Temporada, que distingue a la mejor jugadora joven (menores de 21 años) de la competición. Marcó tres goles en diez partidos de la Liga de Campeones y fue clave en la final del Lyon.
La futbolista fue clave en la final del Lyon tras un gran debut con las campeonas de Francia, después de llegar del Ajax el verano pasado. El Barça, en cambio, dominó el Equipo de la Temporada.
Putellas integró el once ideal junto a sus compañeras Ewa Pajor, Patri Guijarro, Mapi León y la portera Cata Coll. El premio al Gol de la Temporada fue para Julia Bartel, cedida por el Chelsea, por su impresionante volea con el Atlético de Madrid ante el Twente en la fase de grupos.
El Equipo de la Temporada completo: Cata Coll; Emily Fox, Wendie Renard, Mapi León, Selma Bacha; Patri Guijarro, Melchie Dumornay, Alexia Putellas; Pernille Harder, Ewa Pajor, Alessia Russo.