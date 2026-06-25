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Alexia Putellas firma con las London City Lionesses y acepta un nuevo reto en la WSL
Un icono del Barcelona prefiere Londres a las ofertas estadounidenses
Putellas ha acordado fichar por el London City Lionesses tras dejar el Barcelona después de 14 años de títulos. Aunque tenía ofertas de la NWSL y otros clubes, el conjunto inglés siempre fue su prioridad, y ya se cerró el acuerdo para su incorporación a la Women's Super League.
Putellas optó por Londres para seguir en Europa y estar cerca de España, y también para evitar enfrentarse a su querido Barcelona.
- AFP
El multimillonario propietario impulsa las ambiciones de la élite en la Liga de Campeones
Este acuerdo histórico surge de la visión de la multimillonaria propietaria de las London City Lionesses, Michele Kang, quien quiere hacer de su franquicia una potencia en la Liga de Campeonas Femenina.
El equipo terminó sexto en su debut en la máxima categoría y se quedó fuera de los tres puestos que dan acceso a Europa. Aunque el proyecto aún está en desarrollo, los planes de Kang para unas instalaciones de entrenamiento de última generación atrajeron a Putellas.
Los preparativos para el Mundial obligan a salir de la zona de confort
Putellas aprovecha su sonado fichaje para prepararse de cara al Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos 2028. Llegar a la Superliga Femenina le hace salir de su zona de confort.
Para facilitar su adaptación táctica en Londres, el club está a punto de cerrar otro gran fichaje: el de la defensora de talla mundial Mapi León, con quien Putellas compartió muchos años en el Barcelona.
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El máximo goleador desde Messi deja un legado insustituible
Putellas deja Cataluña tras capitanear al Barcelona a su segundo cuádruple nacional y europeo consecutivo, con 21 goles y 13 asistencias la pasada temporada. Con 232 goles en su carrera con el Barça, es la máxima goleadora de la historia del equipo femenino, solo superada por Lionel Messi en el club.
Su talento le reportó el Balón de Oro y el The Best de la FIFA en 2021 y 2022. Aunque el Barça seguirá aspirando a títulos, ella busca ahora replicar ese éxito en el Reino Unido.