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¡Alexia Putellas ficha por la WSL! La dos veces ganadora del Balón de Oro llega a un acuerdo con las Lionesses de London City tras dejar el Barcelona
Putellas llega a un acuerdo con las Lionesses del London City
Desde hace meses se rumorea sobre un posible fichaje de Putellas por el London City. Su contrato con el Barça vencía este verano y, en busca de un nuevo reto, decidió marcharse.
Según Mundo Deportivo, rechazó al Arsenal, Chelsea, Manchester City y United, así como ofertas de Centroamérica y Arabia Saudí, pues buscaba un destino que no fuera rival del Barça.
Aunque se mencionó la NWSL, el London City Lionesses siempre pareció el favorito y, según The Guardian, ya acordó las condiciones personales con la jugadora.
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Gran hazaña de las debutantes de la WSL, que ocupan el sexto puesto
Sin embargo, el diario Sport asegura que Putellas aún no ha tomado una «decisión definitiva» sobre su futuro. La centrocampista sigue valorando opciones y no ha dado el sí a ningún club. Si se concreta el acuerdo con el London City Lionesses, será un gran golpe maestro.
El club, propiedad de la multimillonaria Michele Kang —también dueña del Washington Spirit y del Lyon, al que el Barça venció en la final de la Liga de Campeones del mes pasado—, disputó su primera temporada en la WSL el año pasado y terminó sexto. Fichar a Putellas, que sigue jugando a un nivel que podría valerle un tercer Balón de Oro a finales de año, elevaría de inmediato el nivel del equipo.
Además, su llegada podría potenciar el rendimiento de Grace Geyoro, fichada el año pasado por un traspaso récord pero aún por debajo de las expectativas. Juntas en el medio campo, ambas podrían elevar el nivel del equipo.
Buenas noticias para las esperanzas de España en la Copa Mundial Femenina de 2027
Aunque su fichaje por el London City no le permitirá a Putellas ganar títulos al mismo ritmo que en Barcelona, podría ser positivo para sus ambiciones internacionales. Al no jugar competiciones europeas, la centrocampista disputará menos minutos, pero seguirá compitiendo en una de las mejores ligas del mundo. Eso podría ser la preparación ideal para el Mundial del próximo verano.
En 2023, aunque España venció 1-0 a Inglaterra en la final, Putellas solo fue titular en tres de los siete partidos por su recuperación de un ligamento cruzado y no pudo ser protagonista.
Ahora aspira a más: España parte como favorita tras golear 4-0 a Inglaterra el viernes y conseguir casi el pase directo al torneo de Brasil, mientras que las Lionesses quedarían en repesca. Putellas marcó dos goles en esa victoria.
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Un verano repleto de estrellas: Putellas no es la única incorporación de renombre del London City
Una jugadora no hace un equipo, y la llegada de Putellas no convertiría al London City en aspirante inmediato a títulos. Sin embargo, la excapitana del Barcelona no es la única estrella que podría fichar este verano.
Mapi León, excompañera de Putellas en el Barça, también se ha despedido de los blaugranas y se dirige al London City. Como central de talla mundial, mejorará el equipo y aportará experiencia valiosa para las jugadoras más jóvenes.
La exinternacional inglesa Mary Earps también podría sumarse al recién ascendido a la WSL. La guardameta, cuyo contrato con el París Saint-Germain vence este verano, regresará a Inglaterra para aportar experiencia y estabilidad bajo los palos tras una campaña irregular de Elene Lete. Aunque se rumoreó que la jugadora de 24 años podría volver a España, ha renovado en Londres y tendrá la oportunidad de aprender de Earps.