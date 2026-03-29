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Alexia Putellas, entre las goleadoras, en la goleada del Barcelona Femenino al Real Madrid, que prácticamente le asegura su SÉPTIMO título consecutivo de la Liga F
El Barcelona domina el Clásico
El Barcelona Femenino ha vuelto a demostrar su dominio absoluto en el fútbol español. Las blaugranas controlaron el partido en el Alfredo Di Stefano desde el primer pitido, con un impresionante 76 % de posesión en la primera parte. El primer gol llegó finalmente en el minuto 18, cuando Batlle recibió el balón en el borde del área y lanzó un potente disparo que superó a Misa Rodríguez por alto. El Madrid tuvo dificultades para contener la implacable presión ofensiva y, a pesar de un despeje crucial sobre la línea de gol de Gálvez poco después del primer tanto, las visitantes mantuvieron el control total del partido.
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Putellas amplía su histórico récord goleador
Las visitantes siguieron asfixiando a la defensa local tras el descanso. A los seis minutos de la segunda parte, Caroline Graham Hansen hizo gala de su excepcional habilidad en el regate para eludir a su marcadora y centrar el balón al área. Putellas no falló y, con total tranquilidad, anotó el segundo gol de su equipo en la noche. Este tanto tuvo un gran peso histórico, ya que supuso el gol número 100 que el Barcelona ha marcado contra el Madrid desde que el club de la capital absorbiera oficialmente al CD Tacon. La capitana sigue siendo una pesadilla para las merengues, ampliando aún más su impresionante récord como máxima goleadora de todos los tiempos en la historia del Clásico.
Batlle reflexiona sobre cómo romper el bloque bajo
El resultado quedó sentenciado a los 55 minutos de partido, cuando Batlle se convirtió en asistente. Su peligroso centro desde la banda provocó el caos en el área pequeña, lo que llevó a Maelle Lakrar a desviar involuntariamente el balón hacia su propia portería. Al reflexionar sobre su decisivo primer gol y la estrategia del equipo durante una entrevista en el descanso, la lateral explicó: «Tuve suerte de que acabara entrando. Estamos entrando mucho por dentro ante un bloque bastante bajo. Los disparos desde fuera ayudan. Estamos haciendo un buen partido, ellas no salen tanto al contraataque. Hay que tener tranquilidad para encontrar los huecos y llegar a la portería».
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El doblete de Liga y Europa a la vista
Esta última victoria sitúa al equipo de Pere Romeu con 13 puntos de ventaja en lo más alto de la tabla, cuando solo quedan 18 puntos en juego. Se trata de una ventaja que parece insuperable, dado su balance casi perfecto de 22 victorias y una sola derrota esta temporada. La contundente victoria por 3-0 también sirve para reforzar la confianza de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. Tras haber conseguido ya una impresionante victoria por 6-2 en el partido de ida el 24 de marzo, el Barcelona parte como gran favorito para pasar de ronda, al tiempo que mantiene una mano firmemente sobre el título nacional.