AFP
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Alexandra Popp, tres veces ganadora de la Liga de Campeones y leyenda de la selección alemana con 145 partidos a sus espaldas, ficha por el Borussia Dortmund, equipo de la tercera división
Un proyecto ambicioso en Dortmund
Popp llega al Dortmund con una amplia experiencia, tras haber acumulado hasta la fecha 145 partidos internacionales (67 goles), 332 partidos en la Bundesliga (158 goles) y 89 partidos de la Liga de Campeones (36 goles). A pesar de que el BVB se encuentra actualmente en las categorías inferiores de la pirámide de la liga alemana, la tres veces ganadora de la Liga de Campeones ha decidido abandonar el nivel de élite para ayudar a liderar este ambicioso proyecto. En Dortmund, se une a una plantilla que ya cuenta con varias exjugadoras de la Bundesliga, entre ellas Friederike Kempe y Annika Enderle. El equipo está dirigido por Markus Högner, y el BVB también cuenta con la experiencia del Wolfsburgo en el ámbito directivo: Ralf Kellermann se incorpora al Borussia Dortmund como director deportivo.
Cumplir un sueño de la infancia
Para Popp, este fichaje supone un regreso a sus raíces en la región del Ruhr. Tras pasar 14 años en el Wolfsburgo, la veterana delantera explicó que la decisión se debió a la afinidad que siempre ha sentido por los «Negros y Amarillos». «Mi corazón late por este club. Me estoy acercando poco a poco al final de mi carrera y tengo que escuchar a mi cuerpo. No quería perderme la oportunidad de jugar con la camiseta del BVB», reveló Popp en la página web oficial del club.
Además, profundizó en su vínculo con el club: «Siempre he sido muy clara en cuanto a que soy aficionada del Dortmund. Tengo una imagen muy clara en mi mente de mí misma de niña, de pie en el Westfalenstadion con una camiseta y una gorra del Dortmund, agitando una bandera. Saber que ahora podré saltar al campo oficialmente con esa camiseta me llena de orgullo».
Declaración de intenciones
El Dortmund ha visto cómo su equipo femenino lograba dos ascensos consecutivos desde su fundación, y la llegada de una jugadora con 145 partidos internacionales a sus espaldas es una clara señal de que pretenden llegar a la Bundesliga lo antes posible. La directora general, Svenja Schlenker, señaló: «El fichaje de Alex es una declaración de intenciones de nuestras ambiciones. El hecho de que una jugadora de su calibre haya elegido conscientemente el BVB nos llena de orgullo».
«Alexandra Popp es una de las figuras más influyentes del fútbol femenino, tanto a nivel nacional como internacional. El éxito que ha tenido con un club de primer nivel como el VfL Wolfsburgo y con la selección alemana es realmente impresionante. Estamos encantados de haber logrado convencer a Alex para que se una a nosotros en nuestro ambicioso proyecto», añadió el portavoz de la directiva del BVB, Carsten Cramer.
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Construyendo el futuro
Popp espera desempeñar un papel importante en la profesionalización de la infraestructura del club. Está deseando contribuir al desarrollo del proyecto desde cero, aportando su experiencia y liderazgo mientras el BVB construye un centro de entrenamiento específico para su sección femenina. «Todo el mundo sabe que el plan del Borussia Dortmund es llegar a la máxima categoría lo antes posible. Quiero ayudar a garantizar que lleguemos a la máxima categoría lo antes posible y nos consolidemos allí. Fuera del campo, quiero ayudar en lo que respecta a cómo podemos seguir profesionalizándonos, cuáles son los próximos pasos en materia de infraestructura y qué más se necesita. Eso también es emocionante. He vivido muchas cosas y aquí todavía están construyendo todo», concluyó Popp.
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