En octavos de final, Zverev se impuso con autoridad por 6-3 y 6-4 al estadounidense Frances Tiafoe. Ahora le espera hoy jueves, 12 de marzo, el duelo de cuartos de final contra Arthur Fils.
¡SPOX te dice dónde puedes ver el partido en directo!
Para seguir en directo y en su totalidad el BNP Paribas Open de Indian Wells y los cuartos de final de hoy, necesitas una suscripción al servicio de streaming TennisTV. Pero Sky también tiene los derechos de retransmisión del torneo. Allí, los partidos se emiten a diario en el canal lineal Sky Sport Tennis. Además, todos los partidos están disponibles en directo a través de las plataformas SkyQ y WOW.