Alexander Sorloth explica por qué no le pasó el balón a Erling Haaland cuando Noruega tuvo una oportunidad de oro para ponerse con dos goles de ventaja frente a Inglaterra en el partido de cuartos de final del Mundial

Noruega ganaba 1-0 a Inglaterra en cuartos de final del Mundial cuando, en el 44’, Martin Odegaard lanzó un pase en profundidad a Sorloth. Durante unos segundos, Sorloth y Haaland quedaron en superioridad numérica ante John Stones, mientras Declan Rice y Nico O’Reilly regresaban a la defensa. La mayoría esperaba un pase fácil a Haaland, pero Sorloth ralentizó la jugada e intentó superar a Stones por su cuenta.

Su disparo fue bloqueado y atrapado por el portero inglés Jordan Pickford. No aprovechar esa ocasión resultó caro, ya que Jude Bellingham empató para Inglaterra apenas tres minutos después. El exdelantero inglés y comentarista de la BBC Alan Shearer criticó la decisión, afirmando: «Una vez más, Inglaterra tiene suerte. Sorloth debería haberle pasado el balón a Haaland con rapidez mucho antes. Decidió no hacerlo y entonces ya no había forma de abrirse paso. Se topó de lleno con la defensa rival».