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Alexander Isak y Viktor Gyokeres marcaron en la goleada de Suecia sobre Túnez en su debut mundialista
Isak brilla mientras las estrellas de Suecia recuperan su mejor forma
Isak dejó atrás su difícil temporada de debut con el Liverpool con una actuación dominante en la escena internacional. El delantero lideró la victoria sobre Túnez con un brillante gol en solitario y varias ocasiones creadas, cumpliendo las expectativas del equipo de Graham Potter.
El primer gol llegó ya en el minuto siete, obra de Yasin Ayari, del Brighton. A pesar de tener ascendencia tunecina, el centrocampista no se dejó llevar por los sentimientos y remató a puerta desde el borde del área después de que Mouhib Chamakh hubiera frustrado inicialmente las ocasiones de Isak y Gyokeres en una caótica secuencia inicial.
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Túnez lucha por contener a una fuerza de ataque desbocada.
Túnez llegó al torneo con un sólido historial defensivo, pero esa fama se desvaneció en menos de media hora. El segundo gol de Suecia llegó tras un rápido contraataque: Isak se escapó por la izquierda, superó a la defensa tunecina y colocó el balón en la escuadra.
Justo antes del descanso, Túnez aprovechó un despiste sueco: Omar Rekik cabeceó un centro de Hannibal Mejbri y recortó distancias, dando un atisbo de remontada.
Gyokeres aprovecha los errores defensivos
Cualquier esperanza de remontada tunecina se desvaneció en el minuto 59, cuando la presión alta de Suecia dio sus frutos. Isak acosó al capitán Ellyes Skhiri hasta forzarlo a un error en el borde del área. El balón le llegó a Gyokeres, del Arsenal, que definió con calma para ampliar la ventaja.
El tanto serenó a los suecos, que jugaron con la arrogancia de aspirantes. En los últimos minutos llegó el cuarto: Mattias Svanberg impactó de inmediato. Instantes después de saltar al campo, remató al fondo de la red tras un sutil toque de Isak. El linier levantó la bandera, pero el VAR confirmó que el pase dejaba a Svanberg en posición legal: 4-1. Ya en el descuento, Ayari aprovechó un balón suelto para firmar su doblete y cerrar el 5-1.
- AFP
A Suecia le espera el partido contra los Países Bajos
El resultado deja a Suecia líder del Grupo F, con tres puntos de ventaja tras el empate entre Países Bajos y Japón. Túnez, en cambio, debe ganar para mantener vivas sus opciones de avanzar.
Suecia se medirá a los Países Bajos, que buscan recuperar los dos puntos perdidos para pelear el liderato. Túnez, en cambio, necesita vencer a Japón para evitar la eliminación. Ambos duelos serán el 20 de junio.