AFP
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Alexander Isak vuelve a los entrenamientos con un nuevo y llamativo look mientras el jugador de 125 millones de libras se prepara para su regreso tras la lesión
El largo camino hacia la recuperación llega a su fin
El exdelantero del Newcastle United lleva ausente desde diciembre, tras someterse a una intervención quirúrgica por una fractura de peroné que sufrió en el partido contra el Tottenham. Tras meses de rehabilitación lejos de los focos, el delantero ha sido visto esta semana de vuelta al campo con sus compañeros. Su regreso llega en un momento crucial para el club, justo cuando se reanuda la competición tras el parón internacional. Con una nueva barba lucida durante los entrenamientos, Isak parece listo para volver a la acción en lo que queda de temporada.
Los Slots, entusiasmados con el regreso de Isak
El entrenador del Liverpool, Slot, expresó su alegría por ver al jugador de 26 años de vuelta en el equipo, y señaló que el momento de su regreso era perfecto, tanto para los Reds como para las ambiciones del jugador de representar a Suecia en el Mundial.
«Creo que Alex se encuentra en un momento realmente bueno, porque Suecia se clasificó para el Mundial ayer por la tarde y, además, mañana volverá a entrenar con el grupo por primera vez», declaró Slot a Liverpoolfc.com. «Si has trabajado tan duro durante tres o cuatro meses, o algo así, y luego vuelves a los entrenamientos con el equipo, eso es muy gratificante para cualquiera. Así que, en ese sentido, Alex se encuentra en un buen momento».
Grandes expectativas respecto a su impacto
Aunque es probable que el cuerpo técnico gestione con cuidado sus minutos de juego, Slot es plenamente consciente de la capacidad goleadora que Isak aporta al actual ataque del equipo.
«Por supuesto, solo es su primera sesión con el equipo tras tres o cuatro meses de baja, pero es bueno tenerlo de vuelta porque todos sabemos a quién fichamos y hemos fichado a un delantero increíble», añadió. «Así que tenerlo de nuevo en un equipo que suele generar bastantes ocasiones —y quizá no desde el primer momento en que pueda empezar—, pero tenerlo de vuelta durante los dos últimos meses es, creo, muy útil para nosotros».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
El regreso de Isak coincidió con los preparativos del equipo para el partido de cuartos de final de la FA Cup que disputará este sábado en casa del Manchester City. El encuentro supone un gran obstáculo en la lucha del Liverpool por conquistar un título, y contar de nuevo con Isak supone un oportuno impulso moral. Aunque no se espera que sea titular de inmediato, podría sumar algunos minutos de juego antes de que los Reds se enfrenten al París Saint-Germain en la Liga de Campeones la próxima semana.