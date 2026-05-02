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Alexander Isak, lesionado OTRA VEZ: el delantero del Liverpool se perderá el partido contra el Manchester United
Otro revés por lesión para Isak
La difícil temporada de debut de Isak en Anfield ha sufrido otro revés: el delantero se pierde el crucial partido del domingo ante el Manchester United, según The Sun. El jugador de 26 años, fichado del Newcastle por 130 millones de libras —récord en el fútbol británico—, sufrió una lesión en la ingle esta semana.
Se someterá a una resonancia magnética este fin de semana para conocer el alcance exacto. Es un nuevo contratiempo para el sueco, que apenas ha sido titular en 13 partidos de la Premier y ha marcado tres goles, tras una temporada marcada por las lesiones, incluida una fractura de pierna que lo mantuvo inactivo varios meses.
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Crisis en la delantera del Slot
La lesión de Isak llega en el peor momento para Slot, que ya sufre problemas en la delantera. Con Hugo Ekitike descartado por rotura del tendón de Aquiles tras la eliminación ante el París Saint-Germain, los Reds visitan Old Trafford sin delanteros veteranos en forma.
Además, Mohamed Salah sigue lesionado, por lo que su regreso, esperado antes de fin de temporada, no llegará a tiempo para el domingo. Sin su “Rey Egipcio”, el Liverpool lucha por asegurar el tercer puesto en la Premier League.
Salah reflexiona sobre su salida de Anfield
En medio del caos de las lesiones, Salah confirmó que dejará el Liverpool al final de la temporada. El jugador de 33 años ya había anunciado su salida tras nueve temporadas y reveló que una charla privada con el ex capitán Steven Gerrard le ayudó a decidirse.
En una entrevista con Gerrard para TNT Sports, Salah afirmó: «Ahora estoy tranquilo. Agradezco que vinieras a mi casa y me dieras tu opinión. Me voy por la puerta grande, en mis términos. Es hora de irse. Quiero triunfar y que me recuerden aquí. Aún no sé qué haré, tengo buenas opciones, pero siento que es lo correcto y estoy en paz».
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La lucha por los cuatro primeros puestos se intensifica
El partido en Old Trafford es clave: Manchester United y Liverpool luchan por un puesto en la próxima Liga de Campeones. El United, liderado por Michael Carrick, quiere completar el doblete en la Premier tras ganar 2-1 en Anfield en octubre y así afianzar su posición entre los tres primeros.