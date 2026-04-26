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Alexander Isak cree que está «recuperando su mejor forma» tras marcar su primer gol en la Premier League en Anfield, casi ocho meses después de su fichaje récord por el Liverpool por 125 millones de libras
Isak rompe su sequía en Anfield
El delantero de 26 años llegó al Liverpool procedente del Newcastle United por 125 millones de libras (169 millones de dólares) en agosto, cifra récord en el fútbol británico. Una grave lesión en diciembre frenó su adaptación, pero su remate instintivo ante los Eagles muestra que ya está listo para justificar la inversión.
Sobre su tanto, surgido de un toque oportunista tras un disparo de Alexis Mac Allister, Isak declaró en la web del Liverpool: «Sentí que el balón no iba a entrar, así que lo intercepté y fue un buen toque. Luego lo metí en la red».
Superar las pesadillas de las lesiones
El gol fue el primero de Isak desde su regreso tras una larga recuperación que incluyó una operación por fractura de peroné y una lesión de tobillo. Fue su quinto partido tras la baja, y el delantero admite que recuperar el 100 % de su forma ha sido un reto mental y físico. Tras meses de rehabilitación, el delantero confía en que este gol marque un punto de inflexión: «He estado luchando por recuperar mi forma física y, obviamente, marcar un gol es probablemente la mejor manera de volver a encontrar el ritmo. Por supuesto, estoy muy contento».
Antes del partido, el técnico Arne Slot admitió que Isak jugaba en «modo supervivencia», pero con el sueco liderando el ataque, el Liverpool superó al obstinado Palace.
La lucha por la Liga de Campeones se intensifica
La victoria colocó al Liverpool cuarto, con ocho puntos de ventaja sobre sus perseguidores en la lucha por la Liga de Campeones. Aunque la lesión en el isquiotibial de Mohamed Salah acaparó momentáneamente los titulares, Isak destacó la garra colectiva que mostró el equipo para asegurar el resultado.
Sobre el partido, Isak añadió: «El Crystal Palace es un rival difícil y nunca es un encuentro fácil. Jugamos bien la mayor parte del tiempo y no debería haber estado tan tenso al final. Jugamos bien y los chicos también lo hicieron muy bien para conseguir el tercero. El Crystal Palace es uno de los equipos contra los que más cuesta marcar y crear ocasiones. Creo que demostramos que tenemos calidad; solo tenemos que mantener esta racha».
- AFP
Elogios para héroes inesperados
Isak elogió al tercer portero, Freddie Woodman, quien brilló tras las lesiones de Alisson y Giorgi Mamardashvili. Sus paradas mantuvieron la ventaja en la segunda parte, hasta que Florian Wirtz sentenció en el descuento.
Sobre su actuación, Isak declaró: «Lo hizo de forma brillante. No es fácil entrar en juego, sobre todo en su posición, en la que debes estar preparado aunque no juegues a menudo. Es importante que haya rendido así. Se merecía dejar la portería a cero. Ha sido una actuación enorme. La clasificación sigue apretada y puede pasar cualquier cosa, pero estamos en buena posición para los dos últimos partidos».