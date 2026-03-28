Alessia Russo «da un paso al frente» en el Arsenal, mientras Renee Slegers explica cómo la autora de un hat-trick ha asumido un papel de liderazgo

La victoria por 5-2 sobre el Tottenham quedó prácticamente sentenciada antes de cumplirse la media hora de juego gracias a la implacable eficacia de Russo. Tras abrir el marcador con un cabezazo milimétrico, regateó a la portera para marcar su segundo gol y aprovechó un error defensivo para anotar el tercero, completando así su primer hat-trick con el Arsenal desde su sonado fichaje procedente del Manchester United en 2023.

El entrenador Slegers no tardó en elogiar la madurez mostrada por la delantera tras la victoria. «En los entrenamientos, se comunica más y da más instrucciones, impulsando más al equipo al hacerse oír más. Se nota que está dando un paso adelante», declaró Slegers a Sky Sports. «Ahora también forma parte del grupo de liderazgo del Arsenal. Siempre es ella misma, quiere dar lo mejor de sí misma y es muy humilde. Sin duda está desarrollando eso y nos encanta verlo».