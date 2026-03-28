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Alessia Russo «da un paso al frente» en el Arsenal, mientras Renee Slegers explica cómo la autora de un hat-trick ha asumido un papel de liderazgo
Dar un paso al frente en el derbi del norte de Londres
La victoria por 5-2 sobre el Tottenham quedó prácticamente sentenciada antes de cumplirse la media hora de juego gracias a la implacable eficacia de Russo. Tras abrir el marcador con un cabezazo milimétrico, regateó a la portera para marcar su segundo gol y aprovechó un error defensivo para anotar el tercero, completando así su primer hat-trick con el Arsenal desde su sonado fichaje procedente del Manchester United en 2023.
El entrenador Slegers no tardó en elogiar la madurez mostrada por la delantera tras la victoria. «En los entrenamientos, se comunica más y da más instrucciones, impulsando más al equipo al hacerse oír más. Se nota que está dando un paso adelante», declaró Slegers a Sky Sports. «Ahora también forma parte del grupo de liderazgo del Arsenal. Siempre es ella misma, quiere dar lo mejor de sí misma y es muy humilde. Sin duda está desarrollando eso y nos encanta verlo».
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Un nuevo líder en el vestuario
No solo el cuerpo técnico se ha dado cuenta del cambio en la personalidad de Russo; las jugadoras más veteranas también destacan su evolución. La leyenda del club, Kim Little, que alcanzó la marca de los 400 partidos durante la victoria sobre el Spurs, cree que Russo se ha convertido en un pilar fundamental del equipo desde su sonado fichaje procedente del Manchester United en 2023.
«Este año, también ha dado un paso adelante en cuanto a liderazgo. Eso, en sí mismo, ha sacado aún más partido a su propio juego», dijo Little. «Siempre es genial y siempre va a marcar, pero me encanta cómo se presenta y asume esa responsabilidad de liderazgo». Que alguien de la talla de Little reconozca este cambio subraya la creciente importancia de Russo para el proyecto del Arsenal.
Versatilidad y desarrollo técnico
Aunque Russo es, naturalmente, el punto de referencia como número nueve, esta temporada ha dedicado tiempo a adaptarse a una posición más retrasada. Esa flexibilidad táctica ha añadido una nueva dimensión a su juego, aunque su instinto principal siga siendo marcar goles. Contra el Tottenham, demostró que puede hacerlo todo: un cabezazo milimétrico, un remate certero tras regatear a la portera y un gol instintivo tras un error defensivo.
Al abordar el debate sobre su mejor posición, Russo dijo: «Ahora que entiendo un poco mejor los detalles del [papel] del 10, me resulta un poco más fácil. Saber lo que tengo que hacer sin el balón es muy importante, es un papel clave en el equipo. Con el balón, me gustan ambos [papeles] porque sacan a relucir diferentes facetas de mi juego. Jugaré en cualquier sitio, no me importa».
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En plena forma en el momento perfecto
El momento de racha de Russo no podría ser mejor para el Arsenal. Aunque suma nueve goles y cuatro asistencias en 18 partidos de la WSL esta temporada, su impacto es aún más notable en la escena continental, donde lidera la clasificación de goleadoras de la Liga de Campeones con ocho goles en solo nueve partidos.
Al reflexionar sobre su actuación en el derbi, la Jugadora del Partido sigue centrada en el panorama general. «Me encanta marcar tantos goles como pueda y hacerlo aquí, en el Emirates, en un derbi del norte de Londres, es realmente bonito», dijo Russo. «Son tres puntos muy valiosos de cara al resto de la temporada». A falta de tres partidos y con las Gunners en segunda posición, la puntería de Russo será clave para asegurar de nuevo el fútbol europeo de élite el año que viene.