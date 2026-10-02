El encuentro de la Nations League en el Stade de France se presentaba como un choque de altos vuelos entre dos gigantes europeos, y desde luego estuvo a la altura en cuanto a emoción. La Francia de Zidane, sin el lesionado Kylian Mbappe, pareció en un primer momento que podía hacerse con los tres puntos cuando Michael Olise abrió el marcador en el minuto 55. La estrella del Bayern de Múnich soltó un latigazo desde la frontal del área tras una falta botada por Rayan Cherki, con el balón tocando ligeramente en un rival antes de entrar tras golpear en la parte inferior del larguero.

Sin embargo, Italia se negó a venirse abajo ante la presión y encontró el empate apenas trece minutos después. El gol llegó de una fuente poco probable, ya que el central Alessandro Bastoni se incorporó al ataque durante un contragolpe liderado por el debutante Antonio Vergara. Mientras la defensa francesa, incluido Lucas Da Cunha, parecía momentáneamente desconcentrada, Bastoni tomó la iniciativa, interceptó el balón y definió con serenidad desde la frontal del área. El tanto fue significativo no solo por el marcador, sino porque supuso el primer gol encajado por Francia con Zidane como seleccionador.