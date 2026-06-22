Según el pronóstico, un frente meteorológico extremo podría interrumpir bruscamente el partido en el Lincoln Financial Field. Se esperan condiciones adversas en las próximas horas.
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¡Alerta de tornado! ¿Se cancelará el primer partido del Mundial por el clima?
Se advierte que varias tormentas podrían formar un fenómeno extremo con «vientos destructivos, intensos rayos y riesgo de tornados aislados». En estas condiciones, es imposible celebrar con seguridad un gran evento deportivo al aire libre, pues la prioridad es la seguridad de todos los participantes.
Además, se esperan lluvias torrenciales e inundaciones repentinas que ya afectan la logística de toda la región de Filadelfia.
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La celebración del partido entre Francia e Irak es incierta
Además de las perturbaciones en el tráfico aéreo, que podrían alterar la salida de los equipos tras el partido, todo el programa de actividades paralelas de la FIFA en la ciudad pende de un hilo. Los niveles de alerta no solo afectan al estadio: también podrían aplazar o cancelar eventos al aire libre, como la retransmisión pública en el Lemon Hill Park. Es una mala noticia para los miles de aficionados franceses e iraquíes que planeaban celebrar en los alrededores del estadio sin entrada.
Cancelar o aplazar el partido complicaría el torneo: el calendario de la fase final es muy ajustado y casi no hay fechas alternativas durante la fase de grupos. El seleccionador francés, Didier Deschamps, y su equipo deben prepararse para una larga incertidumbre.
Irak contra Francia: obligado a actuar
El partido comenzará a las 23:00, hora alemana. Es el segundo encuentro de la fase de grupos para ambos equipos.
Francia debutó con victoria 3-1 sobre Senegal, con dos tantos de Kylian Mbappé, mientras que Irak cayó 1-4 ante Noruega. Una nueva derrota eliminaría a Irak.