¡Alerta de tornado! ¿Se cancelará el primer partido del Mundial por el clima?

Además de las perturbaciones en el tráfico aéreo, que podrían alterar la salida de los equipos tras el partido, todo el programa de actividades paralelas de la FIFA en la ciudad pende de un hilo. Los niveles de alerta no solo afectan al estadio: también podrían aplazar o cancelar eventos al aire libre, como la retransmisión pública en el Lemon Hill Park. Es una mala noticia para los miles de aficionados franceses e iraquíes que planeaban celebrar en los alrededores del estadio sin entrada.

Cancelar o aplazar el partido complicaría el torneo: el calendario de la fase final es muy ajustado y casi no hay fechas alternativas durante la fase de grupos. El seleccionador francés, Didier Deschamps, y su equipo deben prepararse para una larga incertidumbre.