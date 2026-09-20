El Paris Saint-Germain visita el Stade Vélodrome este domingo por la tarde para enfrentarse al Olympique de Marseille en unas condiciones claramente favorables para los campeones. El entrenador rival, Bruno Genesio, advirtió a su equipo de que el PSG desplegará todo su pedigrí europeo en la quinta jornada de la Ligue 1.

El PSG llega a este duelo de rivalidad frente a un Marsella que atraviesa una mala racha de cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones.

A pesar del bajón continuado del OM, el PSG sabe que su eterno rival ve este derbi como una oportunidad primordial para salvar su campaña nacional.