Neuer 6,5: no tiene culpa del gol de Enciso y detiene el penalti que habría clasificado a Paraguay. Luego Tah lo echa todo a perder.





Kimmich 5,5: puede jugar de lateral, sabe hacerlo, pero en la banda pierde potencia y comete errores. ¿Merece la pena?





Rüdiger 6:profesional y con buena visión de juego (110’ Thiaw sin nota)





Tah 5: sus habituales despistes y errores de valoración. Marca en la prórroga, pero hay falta de Anton sobre Gill. El penalti sale alto tras dos oportunidades falladas por Paraguay.





Brown 5: menos incisivo en ataque y despistado en defensa; pierde a Enciso.





Nmecha 5,5: de los dos del centro del campo, es el que más se atreve, pero está menos preciso de lo habitual (46’ Goretzka 6: Alemania juega mejor con él en el campo)





Pavlovic 5,5: ordenado, juego corto sin ritmo. Cumple, pero no basta (79’ Anton 5: falta sobre Gill en la prórroga que anula el 2-1 de Tah)





Sane 6: remata mucho, pero salta poco. Algunos buenos centros y jugadas interesantes (88’ Woltemade 4,5: inaceptable, incluso falla el penalti. Difícil justificar su convocatoria)





Undav 5: delantero centro y apoyo de Havertz; en su debut como titular hace ambas cosas sin convencer. Debe mejorar la compenetración con su compañero de ataque (63’ Musiala 5,5: otro partido de «quiero, pero no puedo»)





Wirtz 6: no está al 100 % y se nota. Discreto en la primera parte, pero asiste a Havertz para el 1-1 (110’ Amiri 6: cumple y marca su penalti)





Havertz 5,5: marca de cabeza, roza otro, pero Gill se lo niega. Lanza el primer penalti y falla. El especialista falla en el momento clave.





Nagelsmann 4,5: sus decisiones no convencen. Alemania tiene talento, pero está desorientada. Demasiado presuntuoso.