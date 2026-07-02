Hoy se ha reunido el seleccionador, en el cargo desde septiembre de 2023 tras la destitución de Hansi Flick, con los líderes de la Federación Alemana de Fútbol para evaluar la situación. En la reunión, a la que asistieron Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler y Andreas Rettig, se aclararon los aspectos más controvertidos de la gestión de Nagelsmann durante el Mundial: convocatorias, decisiones tácticas y manejo del grupo. En los últimos días se multiplicaron las críticas al exentrenador del Bayern Múnich por su escaso diálogo con los jugadores y por no explicar sus decisiones técnicas.





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