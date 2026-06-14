En el Grupo E con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, la selección debe confirmar los destellos de la última Eurocopa y pelear por el podio del Mundial. La vieja guardia sigue con Kimmich, Rüdiger y Neuer, aunque su impacto aún se desconoce. Las nuevas generaciones ansían protagonismo, mientras la generación intermedia aún busca su lugar.





La generación que ahora ronda los 30 ha bajado el nivel de una selección que, a principios de los 2000, dominaba el fútbol mundial. Esa irregularidad refleja el rostro de una generación «perdida», encarnada en Kai Havertz: talento que prometía renovar el fútbol alemán y que, aunque ha alcanzado grandes niveles, aún no convence del todo. Probado como extremo, mediapunta e incluso lateral, el jugador del Arsenal viene de una buena temporada en la que, a ratos, fue el referente del equipo de Arteta. No fue el máximo goleador, pero marcó tantos clave en la Premier y en la final de la Champions, aunque perdida. Quizá ya no esté en su mejor momento, pero sigue siendo opción para Nagelsmann, que aún busca un ‘9’. Ante Undav y el decepcionante Woltemade, en su primer año en el Newcastle, podría imponerse justo él, el ‘falso’ 9.





Si la punta es una preocupación, el problema no existe en la mediapunta. La pareja Florian Wirtz-Jamal Musiala es el punto fuerte del equipo. Musiala arrastraba una grave lesión que lo marginó gran parte de la temporada, pero ya está recuperado. Wirtz, por su parte, vivió una temporada complicada: tras una buena Eurocopa, su primer año en el Liverpool fue un calvario. Los cerca de 150 millones de euros que pagaron los Reds pesaron demasiado y el joven de 2003 acabó desapareciendo junto a Slot y los ex campeones de Inglaterra. Ahora tiene una oportunidad de oro para recuperar lo perdido, confirmar su liderazgo y reconquistar a una afición que aún le recrimina haber elegido el extranjero en vez del Bayern.