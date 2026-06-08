Alemania, cuadro del Mundial 2026: posibles rivales tras la fase de grupos y camino a la final.

Con Curazao, Costa de Marfil y Curazao, Alemania tuvo un grupo accesible en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Qué podría pasar después de la fase de grupos?
SPOX analiza el cuadro del torneo y los posibles rivales posteriores.
Con Curazao, Costa de Marfil y Curazao, Alemania tuvo un grupo accesible en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Qué podría pasar después de la fase de grupos?
SPOX analiza el cuadro del torneo y los posibles rivales posteriores.
En este Mundial participan 48 selecciones por primera vez, así que avanzan a la fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Eso reduce el riesgo de que Alemania quede eliminada en la fase de grupos, como ocurrió en 2018 y 2022.
Si Alemania gana su grupo, en dieciseisavos se medirá a uno de los terceros de los grupos A, B, C, D o F. En octavos, el rival saldría del ganador del grupo I, probablemente Francia o Noruega. En cuartos podría cruzarse con Países Bajos o Marruecos si ambos ganan. Si Alemania alcanza las semifinales, probablemente se midiera a España.
Si quedara segunda, enfrentaría al segundo del Grupo I (Francia, Senegal, Noruega o Irak).
En octavos podría cruzarse con Brasil y, en cuartos, con Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel. Si llegara a semifinales, su rival saldría de Portugal o de la vigente campeona, Argentina.
Aquí tienes un resumen de todos los posibles partidos tras la fase de grupos:
|Fecha
|Grupo
|Partido
|Lugar
|28/06
|SF1
|Segundo A – Segundo B
|Los Ángeles
|29 de junio
|SF2
|Primer E – Tercero A/B/C/D/F
|Boston
|29/06
|SF3
|Primer F – Segundo C
|Monterrey
|29/06
|SF4
|Primer C – Segundo F
|Houston
|30 de junio
|SF5
|Primer I – Tercero C/D/F/G/H
|Nueva Jersey
|30 de junio
|SF6
|Segundo E – Segundo I
|Dallas
|30 de junio
|SF7
|Primera A – Tercera C/E/F/H/I
|Ciudad de México
|1 de julio
|SF8
|Primera L – Tercera E/H/I/J/K
|Atlanta
|01/07
|SF9
|Primera D – Tercera B/E/F/I/J
|San Francisco
|01/07
|SF10
|Primer G – Tercero A/E/H/I/J
|Seattle
|02/07
|SF11
|Segundo K – Segundo L
|Toronto
|02/07
|SF12
|Primer H – Segundo J
|Los Ángeles
|02/07
|SF13
|Primer B – Tercero E/F/G/I/J
|Vancouver
|03/07
|SF14
|Primer J – Segundo H
|Miami
|03/07
|SF15
|Primer K – Tercero D/E/I/J/L
|Kansas City
|03/07
|SF16
|Segundo D – Segundo G
|Dallas
|Fecha
|Ronda
|Del 11 al 27 de junio
|Fase de grupos
|Del 28 de junio al 3 de julio
|Dieciseisavos de final
|Del 4 al 7 de julio
|Octavos de final
|9–11 de julio
|Cuartos de final
|14 y 15 de julio
|Semifinales
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto
|19 de julio
|Final
|Fecha
|Partido
|Transmisión en televisión abierta
|Retransmisión en televisión de pago
|Domingo 14 de junio (19:00 h)
|Alemania vs. Curaçao
|ARD
|MagentaTV
|Sábado 20 de junio (22:00 h)
|Alemania vs. Costa de Marfil
|ZDF
|MagentaTV
|Jueves 25 de junio, 22:00 h
|Alemania vs. Ecuador
|ARD
|MagentaTV
Grupo A
|México
|Sudáfrica
|Corea del Sur
|República Checa
Grupo B
|Canadá
|Bosnia y Herzegovina
|Qatar
|Suiza
Grupo C
|Brasil
|Marruecos
|Haití
|Escocia
Grupo D
|Estados Unidos
|Paraguay
|Australia
|Turquía
Grupo E
|Alemania
|Curazao
|Costa de Marfil
|Ecuador
Grupo F
|Países Bajos
|Japón
|Suecia
|Túnez
Grupo G
|Bélgica
|Egipto
|Irán
|Nueva Zelanda
Grupo H
|España
|Cabo Verde
|Arabia Saudí
|Uruguay
Grupo I
|Francia
|Senegal
|Irak
|Noruega
Grupo J
|Argentina
|Argelia
|Austria
|Jordania
Grupo K
|Portugal
|República Democrática del Congo
|Uzbekistán
|Colombia
Grupo L
|Inglaterra
|Croacia
|Ghana
|Panamá