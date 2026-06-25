Alemania, «castigada» por quedar primera de su grupo en el Mundial, mientras Julian Nagelsmann se queja del calendario de partidos

Para aprovechar el poco tiempo de preparación, el cuerpo técnico ya estudia a los posibles rivales. El equipo de análisis revisó varios partidos para no ser sorprendidos.

Nagelsmann lo resume: «Ya hemos catalogado a los rivales más probables. Yo he visto algunos partidos y el equipo de análisis, otros. Todos hemos visto tres o cuatro encuentros de los posibles rivales. A veces trabajamos toda la noche; no es para tanto».