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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Alemania, «castigada» por quedar primera de su grupo en el Mundial, mientras Julian Nagelsmann se queja del calendario de partidos

Alemania
J. Nagelsmann
World Cup

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, criticó el calendario del Mundial, ya que, según él, penaliza injustamente a su equipo por ganar el Grupo E. Los plazos tan ajustados, explicó, obligan a su equipo técnico a una carrera contra el reloj.

  • Nagelsmann critica el calendario de la fase eliminatoria

    La potencia europea ya lidera el Grupo E con una jornada por jugarse, tras remontar y ganar 2-1 a Costa de Marfil en Toronto. Pese a este éxito, su esquema táctico plantea un reto operativo para la fase eliminatoria. Alemania jugará en Boston el lunes 29 de junio contra el tercero de los Grupos A, B, C, D o F, aunque su rival se confirmará tras los últimos partidos del sábado.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El responsable detalla el turno de noche

    El retraso en la confirmación de su próximo rival supone una pesadilla logística para el cuerpo técnico, que ahora debe luchar contra el reloj para prepararse. Nagelsmann explicó: «No creo que sea lo ideal que, en cierto modo, se te castigue por haber ganado el grupo. No me gusta nada. Cualquiera puede imaginarse que hay formas mejores de prepararse que pasar toda la noche del sábado revisando vídeos, solo para presentar al rival al equipo el domingo».

  • El personal de apoyo se prepara con antelación

    Para aprovechar el poco tiempo de preparación, el cuerpo técnico ya estudia a los posibles rivales. El equipo de análisis revisó varios partidos para no ser sorprendidos.

    Nagelsmann lo resume: «Ya hemos catalogado a los rivales más probables. Yo he visto algunos partidos y el equipo de análisis, otros. Todos hemos visto tres o cuatro encuentros de los posibles rivales. A veces trabajamos toda la noche; no es para tanto».

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El partido contra Ecuador se juega antes de la fase eliminatoria.

    Antes de enfocarse en la exigente fase eliminatoria, Alemania cerrará el jueves su participación en el grupo frente a Ecuador, un partido sin consecuencias para su primer lugar. Sin embargo, el encuentro es vital para los sudamericanos, que aún pelean por avanzar. Probablemente Nagelsmann aproveche para rotar su plantilla y dosificar fuerzas de cara al largo viaje a Boston.

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