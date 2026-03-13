Goal.com
Alemania, calendario de la selección nacional para el Mundial de 2026: fechas, días, partidos amistosos, retransmisión del equipo de la DFB en televisión en abierto y streaming en directo

¿Qué le espera a la selección alemana hasta el inicio del Mundial este verano? ¡SPOX tiene toda la información!

Tras un mal comienzo en la fase de clasificación, la selección alemana logró finalmente clasificarse para la fase de grupos de la fase final del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo dejó huella sobre todo con su victoria por 6-0 en casa contra Eslovaquia en el último partido de clasificación. A continuación, el equipo del entrenador Julian Nagelsmann se enfrentará a los tres rivales de su grupo, que se sortearon en Washington. Pero, ¿qué queda por hacer hasta el inicio del torneo?

¡SPOX te cuenta cuál es el calendario de la selección alemana hasta el Mundial! 

    Hasta el Mundial del año que viene, la selección nacional tiene programados cuatro partidos amistosos. En marzo, el equipo del entrenador Julian Nagelsmann disputará dos encuentros, a los que seguirán otros dos a finales de mayo y principios de junio. El primer partido será contra Suiza, el 27 de marzo. El siguiente encuentro contra Ghana está programado para el 30 de marzo en Stuttgart. A continuación, la selección alemana se enfrentará a Finlandia el 31 de mayo en Maguncia, antes de medirse a la anfitriona, Estados Unidos, en Houston, poco antes del inicio del torneo. El primer partido de la fase de grupos del Mundial se disputará el 14 de junio a las 19:00 horas contra Curazao.

    Los partidos internacionales contra Suiza y Estados Unidos se retransmitirán por RTL. El partido contra Ghana lo retransmitirá la ARD y el partido contra Finlandia lo retransmitirá la ZDF

    Los partidos de RTL también se pueden ver en la retransmisión en directo de RTL+. Para ello, sin embargo, es necesario suscribirse a un servicio de pago. Las retransmisiones en directo de las cadenas públicas se pueden ver de forma gratuita.

  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    Alemania, calendario de la selección nacional para el Mundial de 2026: resumen de los partidos amistosos

    FechaHoraEncuentroLugarTransmisión
    Viernes, 27 de marzo de 202620:45Suiza contra AlemaniaEstadio St. Jakob-Park, BasileaRTL
    Lunes, 30 de marzo de 202620:45Alemania contra GhanaMHPArena, StuttgartARD
    Domingo, 31 de mayo de 202620:45Alemania contra FinlandiaMewa Arena, MagunciaZDF
    Sábado, 6 de junio de 202620:30EE. UU. contra AlemaniaSoldier Field, ChicagoRTL

  • Mundial 2026: resumen de los grupos

    Grupo A

    México
    Sudáfrica
    Corea del Sur
    Ganador de la eliminatoria D

    Grupo B

    Canadá
    Ganador de la eliminatoria A
    Qatar
    Suiza

    Grupo C

    Brasil
    Marruecos
    Haití
    Escocia

    Grupo D

    EE. UU.
    Paraguay
    Australia
    Ganador de la repesca C

    Grupo E

    Alemania
    Curazao
    Costa de Marfil
    Ecuador

    Grupo F

    Países Bajos
    Japón
    Ganador de la repesca B
    Túnez

    Grupo G

    Bélgica
    Egipto
    Irán
    Nueva Zelanda

    Grupo H

    España
    Cabo Verde
    Arabia Saudí
    Uruguay

    Grupo I

    Francia
    Senegal
    Ganador de la repesca 2
    Noruega

    Grupo J

    Argentina
    Argelia
    Austria
    Jordania

    Grupo K

    Portugal
    Ganador de la repesca 1
    Uzbekistán
    Colombia

    Grupo L

    Inglaterra
    Croacia
    Ghana
    Panamá
