Goal.com
En directo
FBL-FRIENDLY-SUI-GERAFP

Traducido por

Alemania, alineación prevista contra Ghana: así podría alinear Julian Nagelsmann a la selección alemana

Germany vs Ghana
Germany
Ghana
Amistosos

Último partido de preparación antes de la convocatoria definitiva para el Mundial: Alemania se enfrentará a Ghana el viernes. Te adelantamos qué alineación elegirá probablemente el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann.

¡Prueba de fuego para la selección alemana! El lunes 30 de marzo, la selección alemana se enfrentará a Ghana en el segundo partido amistoso de esta serie de encuentros internacionales, una prueba importante para evaluar su estado de forma de cara a la convocatoria de mayo. El partido dará comienzo a las 20:45 h en el MHP Arena de Stuttgart.

¡Regístrate AHORA y disfruta de deportes en directo en streaming por solo 9,95 euros al mes!

¡Descubre en SPOX qué jugadores tiene Julian Nagelsmann a su disposición y quiénes podrían ser titulares!

  • Alemania, alineación prevista contra Ghana: así podría alinear Julian Nagelsmann a la selección alemana

    La selección alemana ha jugado últimamente con un 4-2-3-1, pero hay muchos indicios de que Julian Nagelsmann rotará notablemente a sus jugadores contra Ghana. Tras el trepidante 4-3 contra Suiza, es probable que la formación básica se mantenga similar, aunque los posibles cambios podrían hacer que el equipo de la DFB pareciera, en algunos momentos, un 4-3-3. 

    En la portería, la situación antes del partido contra Ghana está algo más abierta. Oliver Baumann fue titular contra Suiza y sigue siendo el claro número uno, aunque hay indicios de que Alexander Nübel podría tener minutos de juego en Stuttgart. En la defensa de cuatro, Joshua Kimmich debería comenzar por la derecha, mientras que en el centro de la defensa todo apunta a Antonio Rüdiger y Malick Thiaw. En el lateral izquierdo, Nathaniel Brown es candidato para el once inicial, aunque David Raum también sigue siendo una opción. 

    En el centro del campo esperamos cambios. Pascal Groß y Anton Stach son los principales candidatos para el once inicial, después de que contra Suiza fueran titulares Angelo Stiller y Leon Goretzka. Por delante, Serge Gnabry podría jugar algo más retrasado o en la banda derecha.

    En ataque también podría haber algunos cambios. Florian Wirtz fue el hombre más destacado contra Suiza, con dos goles y dos asistencias, pero podría ser reservado tras su gran esfuerzo. Kevin Schade es un candidato realista para un puesto en la línea de tres del ataque; también Lennart Karl podría debutar en el once inicial tras su breve aparición contra Suiza. Nagelsmann también dejó entrever que Sane vuelve a ser una opción a pesar de su actuación más bien discreta. 

    En la punta del ataque, la decisión aún está en el aire: Nick Woltemade es candidato para el once inicial, pero, según declaraciones de Nagelsmann, también es muy posible que juegue Deniz Undav. 

    Alineación prevista de Alemania:
    Nübel – Kimmich, Thiaw, Rüdiger, Brown – Groß, Stach, Gnabry – Lennart Karl, Woltemade, Schade

    • Anuncios

  • Alemania, partido amistoso: así es como Ghana alineará previsiblemente contra la selección alemana

    Las Black Stars suelen mostrar flexibilidad en su planteamiento, y últimamente han jugado a menudo con un 4-3-3 o una variante ligeramente adaptada en el centro del campo. Sin embargo, frente a la selección alemana, es de suponer que el seleccionador Otto Addo apostará por un planteamiento compacto y más bien defensivo. 

    En la portería, es probable que sea titular Lawrence Ati-Zigi. Por delante de él, es probable que haya una línea de cuatro con Marvin Senaya y Gideon Mensah en los laterales, así como Alexander Djiku y Patric Pfeiffer en el centro de la defensa. 

    En el centro del campo, Thomas Partey asumirá el papel principal y dirigirá el juego. Podría contar con el apoyo de jugadores con gran capacidad de carrera como Ibrahim Sulemana o Kwasi Sibo. 

    En ataque, los ghaneses apuestan sobre todo por la velocidad y los contraataques: Kamaldeen Sulemana y Antoine Semenyo deberían entrar por las bandas, mientras que Jordan Ayew actuará en el centro como delantero experimentado. 

    Alineación prevista de Ghana:
    Ati-Zigi – Senaya, Pfeiffer, Djiku, Mensah – Partey, Sulemana, Sibo – Semenyo, Ayew, Sulemana

  • Alemania contra Ghana: el partido amistoso de la selección alemana, en directo por televisión y en streaming

    El partido internacional contra Ghana también se podrá ver en abierto. Mientras que el encuentro contra Suiza se retransmitió por RTL, en esta ocasión será la ARD la encargada de la retransmisión en la televisión pública.

    Además, el partido estará disponible en paralelo en streaming en directo a través de la mediateca de la ARD.

    De cara al Mundial de la FIFA 2026, la ARD y la ZDF se repartirán las retransmisiones de los partidos de Alemania. Sin embargo, todos los partidos del torneo se emitirán en exclusiva a través del servicio de streaming MagentaTV.

  • Alemania contra Ghana: el partido amistoso de la selección alemana en el marcador en directo de SPOX

    Por supuesto, también podéis seguir el partido con nosotros: como de costumbre, ¡os ofreceremos un minuto a minuto completo del partido internacional de la selección alemana!

    ¡Aproximadamente una hora antes del saque inicial encontraréis el marcador en directo, con las alineaciones oficiales incluidas, en nuestra página web!

  • Alemania contra Ghana: lo más destacado del partido amistoso de la selección alemana

    • Partido: Alemania contra Ghana
    • Competición: Partido amistoso
    • Fecha: 30 de marzo de 2026
    • Hora: 20:45
    • Lugar: MHP Arena (Stuttgart)
    • Televisión y retransmisión en directo: ARD
    • Marcador en directo: SPOX

  • Alemania, convocatoria: Julian Nagelsmann ha convocado a estos jugadores para el partido amistoso contra Ghana

    N.ºJugadorEquipo
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stuttgart
    13Deniz UndavVfB Stuttgart
    14Chris FührichVfB Stuttgart
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stuttgart
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht de Fráncfort
    19Leroy SanéGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Jonas UrbigFC Bayern
    22David RaumRB Leipzig
    23Josha VagnomanVfB Stuttgart
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle


Amistosos
Germany crest
Germany
GER
Ghana crest
Ghana
GHA