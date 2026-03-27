Alemania, alineación oficial contra Suiza: ¡basta ya de misterios! Julian Nagelsmann desvela (casi) todo su once para el partido

El seleccionador nacional tendrá que prescindir de varios jugadores en esta última serie de partidos amistosos. La ausencia de Jamal Musiala ya se sabía desde hacía tiempo; tras la convocatoria, se retiraron primero Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha, y más recientemente también Jamie Leweling y el portero Jonas Urbig. Nagelsmann ha convocado a Angelo Stiller y Chris Führich para sustituir a Pavlovic y Nmecha, y a Finn Dahmen, del Augsburgo, para sustituir a Urbig.

Pero pasemos ahora a los jugadores que saltarán al campo. Últimamente, la selección alemana ha jugado principalmente con una formación 4-2-3-1, y así será también contra la Nati.

En la portería, la cosa está clara: Oliver Baumann será el portero titular de Alemania. En la defensa de cuatro, Joshua Kimmich es titular en el lateral derecho; el seleccionador Julian Nagelsmann confirmó ambas posiciones el jueves por la noche en la rueda de prensa.

Por la izquierda, David Raum tiene preferencia sobre el joven del Frankfurt Nathaniel Brown. En el centro de la defensa jugarán Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck. El reincorporado Antonio Rüdiger ocupará, por el momento, un puesto en el banquillo. Rüdiger ha asegurado que, incluso desde el banquillo, «lo dará todo». Por la izquierda jugará David Raum. En la defensa, dijo Nagelsmann, «necesitamos buenas sensaciones y estabilidad».

Dado que con Nmecha y Pavlovic se han marchado dos mediocentros, Leon Goretzka, del FC Bayern de Múnich, es titular. Se espera que Angelo Stiller sea el «clon» de Pavlovic en el seis. El jugador del Stuttgart, convocado a posteriori, es uno de los que aún deben demostrar su valía para una convocatoria al Mundial. El puesto de Musiala en la delantera, junto a Florian Wirtz y, previsiblemente, Nick Woltemade, recae en Serge Gnabry; en el transcurso del partido, Karl puede esperar su debut.

El joven de 18 años «ha entrenado de forma muy destacada», elogió Nagelsmann, «me ha causado una impresión muy positiva y no he tenido en absoluto la sensación de que el revuelo mediático se le suba a la cabeza». Quedaba la posición de delantero centro, y ahí también se decidió Nagelsmann ya la noche anterior: el retornado Kai Havertz. «Es un jugador extremadamente bueno que nos vendrá muy bien en esa posición».

Más adelante, Florian Wirtz comenzará en el centro; en la banda, debido a la baja de Leweling, Leroy Sané, cuyo rendimiento en el Galatasaray ha sido más bien irregular, será titular desde el principio. El tercero del trío es Serge Gnabry. En la punta, Kai Havertz tendrá preferencia sobre Deniz Undav.

Alineación oficial de Alemania: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Sané, Wirtz, Gnabry – Havertz