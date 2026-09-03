La posible salida se produce en un momento en que el Mónaco escucha ofertas por miembros de su plantilla. El director general Thiago Scuro confirmó a la prensa el miércoles por la tarde que el club sigue abierto a vender jugadores.

Esta postura llega después de que se frustraran los traspasos a la Premier League tanto de Folarin Balogun como de Lamine Camara. En consecuencia, el conjunto francés está ahora dispuesto a autorizar la salida de Golovin si se alcanza un acuerdo aceptable.

Las negociaciones avanzan mientras el Zenit y el Spartak intentan pactar las condiciones antes de que se agote el tiempo. El Mónaco busca una resolución que funcione en términos financieros y que, al mismo tiempo, cumpla el deseo de Golovin de regresar a casa.