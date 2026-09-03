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Aleksandr Golovin, en camino a una sorprendente salida del AS Monaco mientras los gigantes rusos van a por el mediapunta
Golovin se plantea salir del Mónaco antes del cierre del mercado
Golovin podría dejar el Mónaco antes de que se cierre el mercado de fichajes ruso el 10 de septiembre. Las negociaciones se han abierto oficialmente entre el club del Principado y dos pretendientes de su país.
Según Nice-Matin, el centrocampista ofensivo de 30 años está dispuesto a salir del Mónaco y desea regresar a Rusia. Tanto el Zenit como el Spartak de Moscú están trabajando activamente para cerrar un acuerdo y hacerse con su fichaje. A pesar de tener contrato hasta 2029, Golovin busca un nuevo desafío. El Mónaco está trabajando con ambos clubes interesados para encontrar una solución que satisfaga a todas las partes.
- Getty Images Sport
El Mónaco, abierto a ventas tras operaciones frustradas
La posible salida se produce en un momento en que el Mónaco escucha ofertas por miembros de su plantilla. El director general Thiago Scuro confirmó a la prensa el miércoles por la tarde que el club sigue abierto a vender jugadores.
Esta postura llega después de que se frustraran los traspasos a la Premier League tanto de Folarin Balogun como de Lamine Camara. En consecuencia, el conjunto francés está ahora dispuesto a autorizar la salida de Golovin si se alcanza un acuerdo aceptable.
Las negociaciones avanzan mientras el Zenit y el Spartak intentan pactar las condiciones antes de que se agote el tiempo. El Mónaco busca una resolución que funcione en términos financieros y que, al mismo tiempo, cumpla el deseo de Golovin de regresar a casa.
Seis años después en la Costa Azul
Golovin llegó al Mónaco en julio de 2018 y se ha convertido en una figura clave para el equipo. El centrocampista ha disputado 270 partidos en todas las competiciones durante su etapa en el Principado. El mediapunta sigue siendo un titular importante para el Mónaco en la presente temporada. Ya ha demostrado ser decisivo en las primeras semanas del curso, con un gol y una asistencia en tres partidos oficiales.
A pesar de su papel clave sobre el terreno de juego, su deseo de regresar a Rusia ha propiciado negociaciones rápidas. El Mónaco sopesa ahora su salida dentro de su estrategia general de fichajes.
- AFP
El reloj corre hacia el cierre del mercado de fichajes en Rusia
Los próximos días decidirán si Golovin completa su regreso al fútbol ruso. Con el mercado de fichajes nacional abierto hasta el 10 de septiembre, tanto el Zenit como el Spartak se enfrentan a un plazo ajustado para cerrar las condiciones. El Mónaco debe equilibrar sus ambiciones deportivas con la gestión financiera tras el colapso de otras grandes salidas.
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