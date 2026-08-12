Garnacho ha atravesado un periodo turbulento, en el que solo ha marcado un gol en liga durante su breve etapa en el Chelsea tras completar un traspaso de 40 millones de libras procedente del Manchester United. Su etapa a las órdenes de Ruben Amorim terminó mal, marcada por un enfrentamiento público.

Ahora, Garnacho se ha incorporado al Aston Villa cedido con una opción de compra, con el objetivo de llenar el vacío dejado por Rogers, que recientemente fichó por el Chelsea en una operación de 117 millones de libras.

A pesar de sus dificultades, Garnacho espera relanzar su carrera, aunque ya ha sufrido un contratiempo al perderse el actual duelo de la Supercopa de la UEFA contra el PSG debido a los protocolos por conmoción cerebral. Según una entrevista exclusiva de Daily Star Sport a través de Football Betting, este traspaso tiene todo el sentido del mundo.