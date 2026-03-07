Getty Images Sport
Alejandro Garnacho radiante tras una «increíble» victoria: la estrella del Chelsea hunde al Wrexham en la prórroga y gana «el partido más difícil de la temporada»
Garnacho reacciona tras la reñida victoria en la FA Cup
Garnacho, que demostró ser el jugador decisivo para los visitantes, elogió al rival tras el pitido final. En declaraciones a la BBC One tras el partido, Garnacho dijo: «Una victoria increíble. Creo que ha sido uno de los partidos más difíciles de la temporada hasta ahora. Estamos orgullosos y pasamos a la siguiente ronda. Creo que fue un gran gol y un gran pase de Dário [Essugo]. Estoy muy contento. Estos partidos son diferentes. Hay que luchar y el rival jugó muy bien».
El Wrexham lleva al Blues al límite
Los locales comenzaron con buen pie y se adelantaron por sorpresa gracias a Smith, antes de que un gol en propia puerta de Arthur Okonkwo empatara el partido para el Chelsea. Sin embargo, el Wrexham no se desanimó y Callum Doyle volvió a poner a los suyos por delante con un inteligente remate. Al hablar sobre su gol, Doyle declaró a BBC Sport: «Ocurrió muy rápido. Josh [Windass] está furioso porque lo marqué yo. ¡Solo fue un pequeño toque y dio sus frutos!».
A pesar de su heroicidad, el impulso cambió cuando el Wrexham se quedó con 10 hombres tras la expulsión de George Dobson. El Chelsea aprovechó la ocasión gracias a Josh Acheampong para forzar la prórroga, donde la ventaja numérica acabó por imponerse. El exdelantero de Inglaterra Alan Shearer señaló en BBC One: «Ha sido difícil para el Chelsea. Las competiciones de copa consisten en pasar a la siguiente ronda, incluso si no has jugado bien. Este equipo del Wrexham les ha presionado hasta el final y les ha hecho pasar una noche increíblemente difícil».
Joao Pedro aporta el toque decisivo
En la prórroga, fue la calidad de las opciones ofensivas del Chelsea lo que finalmente marcó la diferencia. Joao Pedro y Garnacho marcaron los goles que rompieron el corazón del Wrexham y aseguraron el pase a la siguiente ronda. Shearer quedó especialmente impresionado con el impacto del delantero brasileño y añadió: «Joao Pedro ha marcado una gran diferencia en este equipo del Chelsea con su compostura y su habilidad para correr con el balón. Tiene opciones a ambos lados, pero decide ir por su cuenta. El Chelsea pasa a la siguiente ronda».
El resultado fue quizás duro para el Wrexham, que estuvo a centímetros de empatar 3-3 en los últimos minutos gracias a Lewis Brunt, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Incluso después de la tarjeta roja, el equipo local siguió creando peligro, demostrando que fue más que un rival para sus oponentes de categoría superior durante gran parte de la noche.
De cara a la próxima ronda
Mientras el Chelsea celebra su clasificación, el defensa del Wrexham Doyle se queda reflexionando sobre lo que podría haber sido. «Es difícil de aceptar contra un equipo de primera categoría. Creo que lo hicimos muy bien hasta la última parte del partido. La expulsión no nos ayudó. Es una gran prueba, ellos son un gran equipo de las grandes ligas y es una buena prueba para nosotros contra los mejores jugadores. Tenemos otro partido el martes, así que tenemos que seguir adelante», afirmó. Cuando se le preguntó por las ambiciones de ascenso de su club, añadió: «Esperemos que ese sea el objetivo, pero tenemos que seguir trabajando para conseguirlo».
Los Blues ahora esperarán a conocer a sus rivales en la siguiente fase de la competición, aunque es probable que se les pregunte por su rendimiento.
