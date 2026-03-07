Alejandro Garnacho radiante tras una «increíble» victoria: la estrella del Chelsea hunde al Wrexham en la prórroga y gana «el partido más difícil de la temporada»

Los locales comenzaron con buen pie y se adelantaron por sorpresa gracias a Smith, antes de que un gol en propia puerta de Arthur Okonkwo empatara el partido para el Chelsea. Sin embargo, el Wrexham no se desanimó y Callum Doyle volvió a poner a los suyos por delante con un inteligente remate. Al hablar sobre su gol, Doyle declaró a BBC Sport: «Ocurrió muy rápido. Josh [Windass] está furioso porque lo marqué yo. ¡Solo fue un pequeño toque y dio sus frutos!».

A pesar de su heroicidad, el impulso cambió cuando el Wrexham se quedó con 10 hombres tras la expulsión de George Dobson. El Chelsea aprovechó la ocasión gracias a Josh Acheampong para forzar la prórroga, donde la ventaja numérica acabó por imponerse. El exdelantero de Inglaterra Alan Shearer señaló en BBC One: «Ha sido difícil para el Chelsea. Las competiciones de copa consisten en pasar a la siguiente ronda, incluso si no has jugado bien. Este equipo del Wrexham les ha presionado hasta el final y les ha hecho pasar una noche increíblemente difícil».