Alejandro Garnacho podría escapar de la pesadilla del Chelsea por 40 millones de libras. Se conocen los detalles de la oferta del Aston Villa por el exextremo del Manchester United

El Aston Villa negocia el fichaje de Garnacho, de 21 años, que llegaría cedido con opción a compra. La BBC informa que el club de Birmingham ya presentó una oferta formal al Chelsea.

Los Blues lo pusieron a la venta el mes pasado por unos 43 millones de libras (58 millones de dólares), apenas un año después de su llegada a Londres, y ahora buscan una salida estructurada.

Esta operación se produce tras el fichaje de Morgan Rogers por parte del Chelsea, que pagó al Villa 117 millones de libras (157 millones de dólares), lo que refleja la compleja red de traspasos entre ambos clubes de la Premier League.



