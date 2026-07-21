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Alejandro Garnacho podría escapar de la pesadilla del Chelsea por 40 millones de libras. Se conocen los detalles de la oferta del Aston Villa por el exextremo del Manchester United
El Villa se interesa por un extremo argentino
El Aston Villa negocia el fichaje de Garnacho, de 21 años, que llegaría cedido con opción a compra. La BBC informa que el club de Birmingham ya presentó una oferta formal al Chelsea.
Los Blues lo pusieron a la venta el mes pasado por unos 43 millones de libras (58 millones de dólares), apenas un año después de su llegada a Londres, y ahora buscan una salida estructurada.
Esta operación se produce tras el fichaje de Morgan Rogers por parte del Chelsea, que pagó al Villa 117 millones de libras (157 millones de dólares), lo que refleja la compleja red de traspasos entre ambos clubes de la Premier League.
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Continúan las dificultades en Stamford Bridge
La vida en el oeste de Londres no ha salido según lo previsto para Garnacho desde su fichaje de 40 millones de libras (54 millones de dólares) procedente del Manchester United el pasado mes de septiembre.
En su única temporada en Stamford Bridge marcó ocho goles y dio cuatro asistencias en 43 partidos, pero su rendimiento en la liga decepcionó.
Además, la plantilla del Chelsea está sobredimensionada y han llegado nuevos talentos para las bandas: los fichajes de Rogers y del extremo del Sporting de Lisboa, Geovany Quenda, obligan a la directiva a reducir la plantilla.
Consecuencias de la salida del Manchester United
El fichaje de Garnacho por el Chelsea se gestó tras un fuerte enfrentamiento en Old Trafford con el entrenador Rubén Amorim. El técnico portugués, conocido por su franqueza, cuestionó el futuro del joven en Mánchester y le ordenó “rezar” para encontrar otro club, lo que acabó con su relación.
La gota que colmó el vaso fue su reacción tras ser suplente en la final de la Europa League contra el Tottenham, que perdió el United. Garnacho mostró su malestar en público y luego tildó la temporada de «mierda» en redes. La tensión hizo insostenible su continuidad y forzó su traspaso.
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Emery mira hacia el futuro
Si se cierra el acuerdo, Garnacho será el cuarto fichaje del ajetreado verano del Villa de Unai Emery, tras Johan Manzambi, Joao Gomes y Modou Kaba Cisse. El club busca reinvertir los millones obtenidos con las ventas de jugadores.
Para el jugador, la oferta de las Midlands es una oportunidad de recuperar su reputación lejos del foco del Chelsea.
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