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Alejandro Garnacho lanza un dardo brutal al Chelsea tras debutar con el Aston Villa en la gira de pretemporada
Garnacho empieza con fuerza en Indonesia
Garnacho hizo su primera aparición con la camiseta del Aston Villa, ya que el equipo de Unai Emery abrió su gira de pretemporada con una cómoda victoria por 3-1 sobre el Indonesia All Stars en el estadio Gelora Bung Karno. El jugador de 22 años ocupó un puesto de titular en la banda izquierda y jugó durante 45 minutos antes de ser sustituido al descanso en un partido en el que Emi Buendia, Ross Barkley y Brian Madjo vieron puerta.
El extremo busca relanzar su carrera después de un traspaso de 40 millones de libras del Manchester United al Chelsea que no terminó de arrancar. A pesar de sus problemas de regularidad en Londres, el técnico del Villa, Emery, cree claramente que el joven puede marcar la diferencia para su equipo esta temporada.
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Pulla en redes sociales en Stamford Bridge
Tras el partido, Garnacho recurrió a Instagram para compartir sus sensaciones sobre el debut, pero su elección de palabras ha levantado sospechas entre la afición del Chelsea. Junto a una foto del partido en Indonesia, el internacional argentino escribió en su historia de Instagram: "Hasta pronto, Bangkok. Primera titularidad después de tres meses. Feliz de volver a disfrutar del fútbol. Un uno por ciento cada día. ¡Gracias, Indonesia!"Instagram
Por qué Garnacho eligió el traspaso a Villa Park
El fichaje de Garnacho por Villa Park es una cesión de una temporada, pero incluye una importante cláusula de obligación de compra condicional de 43 millones de libras en función de objetivos de partidos jugados. En su primera entrevista desde que se incorporó al club, el extremo fue sincero sobre por qué sintió la necesidad de dejar el Chelsea.
«Creo que también es importante jugar competiciones europeas», dijo. «Buscaba un club para coger confianza e intentar ser el jugador que era hace años, como en mis primeros años en el Manchester United.
«Jugar también la Champions League es importante para formar parte de esto, y la Champions League es la mejor. Vamos a jugarla esta temporada. Estoy muy feliz y ojalá podamos hacer algo importante».
La influencia de Emery también fue un factor decisivo para que el argentino eligiera al Villa por delante de otros posibles pretendientes este verano. Garnacho reveló que el técnico español desempeñó un papel clave para convencerle de dar el paso a Villa Park, y explicó que Emery «me dio esa confianza, esa confianza para estar aquí».
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Emery, encantado con el nuevo fichaje
Esa admiración es claramente mutua, y el técnico del Villa no tardó en expresar su entusiasmo por asegurarse al extremo argentino. En declaraciones a los medios del club, Emery elogió el talento de Garnacho y su deseo de unirse al club: "Estamos encantados con Alejandro. Tiene muchísimo talento, es joven y nos mostró su deseo de ayudar a nuestro proyecto. Estamos realmente muy contentos".
Desde entonces, el foco se ha desplazado a integrar estas nuevas incorporaciones sobre el terreno de juego. Tras el amistoso en Yakarta, Emery se mostró optimista sobre la progresión del equipo y la integración de los nuevos fichajes.
"Estamos contentos y nos sentimos cómodos aquí", contó Emery a VillaTV. "Después de las dos primeras semanas, hicimos nuestro trabajo en Birmingham. Ahora esta concentración está siendo importante, cómo vamos a ponernos en forma, a adaptarnos con los nuevos jugadores... Quiero decirles a todos nuestros aficionados que volvemos otra vez con un nuevo espíritu, un nuevo capítulo que vamos a hacer este año. De verdad, estoy ilusionado".
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