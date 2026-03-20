Alejandro Garnacho explicó cómo justificar su precio de 40 millones de libras en el Chelsea, mientras una leyenda de los Blues desglosa lo que le falta al exextremo del Manchester United

Garnacho cuenta con el respaldo del entrenador del Chelsea, Liam Rosenior. El técnico al mando desde el banquillo ha hablado sobre cómo sacar lo mejor de un delantero que, sin duda, es capaz de aportar más de lo que indican sus estadísticas actuales: «Garna es un jugador de primer nivel. He cambiado un poco la táctica desde que llegué; he querido dominar las zonas del centro del campo. Eso ha significado que, en ocasiones, solo he jugado con un extremo, pero Garna es un jugador excepcional. Lo que realmente me ha gustado en este periodo es su reacción al no ser titular».

Rosenior continuó: «Tenemos que tener en cuenta que Garna tiene 21 años: tiene una gran capacidad y un enorme potencial. Para cualquier jugador joven, el mayor reto es el nivel de regularidad, pero está dando muy buenas señales, no solo en los entrenamientos sino también en las reuniones, de que va por muy buen camino. Sin duda va a tener oportunidades de jugar con el calendario que tenemos por delante.

«Quiero conocer el carácter de las personas no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando son difíciles. Lo que quiero es un equipo ganador y constante, y para tener un equipo ganador y constante, se necesitan comportamientos y hábitos constantes, independientemente de lo que le esté pasando a cada uno individualmente.

«Así que no solo Garna, todos los jugadores saben, por las conversaciones que he tenido, que su comportamiento diario —no solo en los entrenamientos, sino también en las reuniones— influye en mi selección del equipo. Y Garna se ha colocado en una posición realmente muy buena en las últimas semanas y está más que llamando a la puerta para ser titular.

«La gente juzga por las apariencias. Garna es un tipo con muy buen carácter que se esfuerza mucho cada día en los entrenamientos. Sé que, al final, su calidad se va a poner de manifiesto de una forma muy constante».