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Alejandro Garnacho explicó cómo justificar su precio de 40 millones de libras en el Chelsea, mientras una leyenda de los Blues desglosa lo que le falta al exextremo del Manchester United
¿Cuántos goles ha marcado Garnacho con el Chelsea?
Garnacho, canterano de Old Trafford, llegó a considerarse parte de los planes a largo plazo del Manchester, y se esperaba que este habilidoso delantero siguiera los pasos de otras estrellas de la cantera —como Ryan Giggs y Marcus Rashford— en el llamado «Teatro de los Sueños».
La frustración acabó por poder sobre él, lo que provocó la ruptura de su relación profesional con el exentrenador de los Red Devils, Rubén Amorim. En el verano de 2025 se autorizó su venta, y Garnacho cambió el noroeste de Inglaterra por el oeste de Londres.
Esta temporada solo ha marcado un gol en la Premier League, y siete en total, a los que hay que sumar cuatro asistencias. La competencia por un puesto en la plantilla del Chelsea es feroz, especialmente en las bandas, y a Garnacho le ha costado hacerse con un puesto de titular fijo.
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¿Llegará Garnacho a ser lo suficientemente regular como para jugar en un club de primera categoría?
Se ha cuestionado si alguna vez será lo suficientemente regular como para destacar de verdad en un club de élite. Cuando se le planteó esta pregunta a Poyet, la leyenda de los Blues —en declaraciones exclusivas a través de un casino online que paga con dineroreal— dijo a GOAL: «Creo que todo el mundo quedó muy impresionado cuando jugó en el Manchester United y aportó algo diferente que, ya sabes, todo el mundo estaba buscando.
«Creo que necesita asentarse un poco y no ponerse demasiadas expectativas. Porque, si no, va a convertirse en ese tipo de situación con los extremos en la que ‘¿están en racha o no?’. Como en un partido están, guau. Y en el siguiente, ni toca el balón.
Creo que necesita encontrar el equilibrio y necesita consistencia. Creo que aún es joven y necesita adquirir la experiencia necesaria para ser lo suficientemente consistente como para convertirse en un jugador del Chelsea semana tras semana».
Rosenior confía en que se aprovechará todo el potencial
Garnacho cuenta con el respaldo del entrenador del Chelsea, Liam Rosenior. El técnico al mando desde el banquillo ha hablado sobre cómo sacar lo mejor de un delantero que, sin duda, es capaz de aportar más de lo que indican sus estadísticas actuales: «Garna es un jugador de primer nivel. He cambiado un poco la táctica desde que llegué; he querido dominar las zonas del centro del campo. Eso ha significado que, en ocasiones, solo he jugado con un extremo, pero Garna es un jugador excepcional. Lo que realmente me ha gustado en este periodo es su reacción al no ser titular».
Rosenior continuó: «Tenemos que tener en cuenta que Garna tiene 21 años: tiene una gran capacidad y un enorme potencial. Para cualquier jugador joven, el mayor reto es el nivel de regularidad, pero está dando muy buenas señales, no solo en los entrenamientos sino también en las reuniones, de que va por muy buen camino. Sin duda va a tener oportunidades de jugar con el calendario que tenemos por delante.
«Quiero conocer el carácter de las personas no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando son difíciles. Lo que quiero es un equipo ganador y constante, y para tener un equipo ganador y constante, se necesitan comportamientos y hábitos constantes, independientemente de lo que le esté pasando a cada uno individualmente.
«Así que no solo Garna, todos los jugadores saben, por las conversaciones que he tenido, que su comportamiento diario —no solo en los entrenamientos, sino también en las reuniones— influye en mi selección del equipo. Y Garna se ha colocado en una posición realmente muy buena en las últimas semanas y está más que llamando a la puerta para ser titular.
«La gente juzga por las apariencias. Garna es un tipo con muy buen carácter que se esfuerza mucho cada día en los entrenamientos. Sé que, al final, su calidad se va a poner de manifiesto de una forma muy constante».
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Calendario del Chelsea 2025-26: los Blues quedan eliminados de la Liga de Campeones
Curiosamente, Rosenior le entregó una nota a Garnacho hacia el final de la derrota del Chelsea ante el París Saint-Germain en los octavos de final de la Liga de Campeones —cuando el partido ya estaba perdido—; los Blues deben empezar a actuar al unísono cuando se enfrenten al Everton el sábado, en lo que será su último partido antes del parón internacional de marzo.
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