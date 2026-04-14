Getty Images Sport
Traducido por
Alejandro Garnacho elimina de TikTok los vídeos del Chelsea tras admitir que se arrepiente de haber dejado el Manchester United
Aumenta la frustración en Stamford Bridge
Desde su fichaje por 40 millones de libras procedente del United, Garnacho no ha logrado ser titular habitual en el Chelsea. El jugador de 21 años ha jugado 38 partidos esta temporada, pero solo ha sido titular en 14 de la Premier League.
Según talkSPORT, ha borrado de su TikTok todos los vídeos del Chelsea y ha republicado dos del United dedicados a él.
- Getty
Reflexión sobre su marcha de Old Trafford
En una sincera entrevista sobre su salida de los Red Devils, Garnacho admitió que aún siente un fuerte vínculo con el club que lo formó. Reconoció su responsabilidad en el fracaso de su etapa en Manchester, pero destacó el cariño que recibió de la afición del United.
En declaraciones a Premier League Productions sobre su marcha y si se arrepiente de algo, Garnacho dijo: «Quizá sí, porque amaba ese club. Me dieron confianza desde el principio. Me trajeron desde España a la cantera y luego me llevaron al primer equipo. Así que fueron como cuatro o cinco años, y un cariño increíble por parte de todos.
«Los últimos seis meses no jugaba como antes. Me quedé en el banquillo; no es malo, pero yo pensaba que debía jugar siempre. Quizá también fue culpa mía: empecé a hacer algunas cosas mal».
La vida después de Manchester
Garnacho admitió sus errores pasados, pero destacó que sigue siendo profesional en sus compromisos actuales en Stamford Bridge.
Al explicar su actual mentalidad y su compromiso con el proyecto a largo plazo de los Blues, añadió: «Fue solo un momento de la vida; a veces hay que tomar decisiones. Estoy orgulloso de estar aquí, en el Chelsea, y de seguir en la Premier League en un club como este. Todos conocemos el equipo que tenemos y lo que podemos lograr.
A veces tenemos momentos mejores y otros peores; estoy orgulloso de estar aquí, pero sobre el United no tengo nada malo que decir, ni del club ni de los compañeros. Es solo un momento de la vida que cambia y la vida sigue».
- Getty Images Sport
El futuro del Chelsea, en el aire
A pesar de que su contrato dura hasta 2032, Garnacho vive un verano incierto, especialmente si el Chelsea le sanciona por sus publicaciones en redes sociales. El vicecapitán Enzo Fernández cumplió dos partidos de sanción por insinuar su fichaje por el Real Madrid, mientras que Marc Cucurella admitió que un regreso al Barcelona sería «difícil de rechazar» y no recibió castigo. Esta disparidad deja a la plantilla de Liam Rosenior dividida y poco disciplinada, y aún deben decidir si Garnacho encaja en la visión a largo plazo del club.