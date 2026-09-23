Garnacho apenas ha contado para el equipo de Emery desde que llegó cedido por una temporada desde el Chelsea. El extremo de 22 años solo ha disputado 31 minutos de fútbol competitivo y se ha quedado en el banquillo en los tres últimos partidos del Villa. Solo entró en la convocatoria para la reciente victoria por 3-2 sobre el Tottenham debido a una lesión del extremo brasileño Alysson.

Un traspaso permanente de 43 millones de libras depende de condiciones relacionadas con el rendimiento que el Chelsea calificó anteriormente de fáciles de cumplir. Sin embargo, dada su situación actual en Midlands, activar ahora esa cláusula parece muy improbable. Ninguno de los dos clubes busca actualmente modificar los términos del acuerdo.

Según Daily Mail, los clubes de España siguen de cerca la situación. Un movimiento a LaLiga supondría un regreso a un entorno conocido para el internacional argentino, que nació en Madrid y se formó en la cantera del Atlético de Madrid antes de fichar por el Manchester United en 2020.



